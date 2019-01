Ischia | muore dopo una lite con il compagno Arrestato 39enne | ma non si esclude il malore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) È mortaunacon il, in circostanze ancora da chiarire, nel Napoletano. La donna, una polacca di 43 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Serrara Fontana, nell’isola di. Il, undel posto, è statodai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale, ma sulla dinamica del decesso non ci sono ancora certezze. Secondo i primi accertamenti svolti dai militari della compagnia di, i due avrebbero avuto un diverbio, al termine del quale la donna sarebbe caduta a terra, sbattendo la testa. Non è escluso che sia stata colta da un, perché sul corpo non state riscontrati contusioni o segni di violenza. Ora sarà il medico legale a chiarire le cause della morte.L'articolounacon il, ma non siilproviene da Il Fatto Quotidiano.