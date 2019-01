Instagram | un uovo batte il record di like

Un uovo diventa la foto con più like nella storia di Instagram : Un semplice uovo su sfondo bianco con più di 26 milioni di like diventa la foto più apprezzata nella storia di Instagram, battendo il record di Kylie Jenner, 21, la più giovane delle sorelle Kardashian che deteneva il record con 18 milioni di like dal 6 febbraio 2018 quando ha postato una foto che annunciava la nascita della figlia Stormi Webster avuta con il rapper Travis Scott, la cui gravidanza fu segreta per ben 9 mesi. L'immagine di un uovo ...

L'uovo del record di like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l'imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla ...

L'uovo del record di like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla forma perfettamente ovale, con una livrea assolutamente comune e senza alcun segno distintivo: tanto basta nell’era dei social per diventare virali. A postarlo, il 4 gennaio, un anonimo account che già dal nome annuncia il ...

Instagram - record di like per la foto di...un uovo : Cristiano Ronaldo? Rihanna? Chiara Ferragni? No, la nuova star di Instagram è...un uovo . Con oltre 25 milioni di like, in continua crescita,, il profilo world_record_egg ha stabilito un primato ...

L'uovo del recordi like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla forma perfettamente ovale, con una livrea assolutamente comune e senza alcun segno distintivo: tanto basta nell’era dei social per diventare virali. A postarlo, il 4 gennaio, un anonimo account che già dal nome annuncia il ...

Belen Rodriguez - nuovo fidanzato? Primo bacio su Instagram : ecco chi è lui : Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo la rottura con Andrea Iannone, sulla showgirl argentina sono state fatte numerose illazioni. Da un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino a un...

Belen Rodriguez - nuovo fidanzato? Primo bacio su Instagram. Ma non è Lavezzi : Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo la rottura con Andrea Iannone, sulla showgirl argentina sono state fatte numerose illazioni. Da un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino a un...

Sara Affi Fella torna su Instagram con un nuovo profilo : L’ex tronista Sara Affi Fella dopo l’intervista rilasciata al settimanale “Chi” è tornata sui social con un profilo nuovo su “Instagram”, pe ostando un lungo messaggio: “La parola scusa, l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è il minimo. Scusa Maria. Scusa Raffaella. Scusa Luigi e chiedo scusa a quella ragazza a cui ho rubato l’opportunità di sognare grazie a “Uomini e donne”. Ho tradito la fiducia ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella torna su Instagram. Primo post - nuovo dramma : 'Sto male - mi devo operare' : Dopo la prima intervista a Chi, Sara Affi Fella torna anche su Instagram dove si era cancellata allo scoppiare dello scandalo di Uomini e donne . L'ex tronista, che ha chiesto scusa a Maria De Filippi ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella torna su Instagram. Primo post - nuovo dramma : "Sto male - mi devo operare" : Dopo la prima intervista a Chi, Sara Affi Fella torna anche su Instagram dove si era cancellata allo scoppiare dello scandalo di Uomini e donne. L'ex tronista, che ha chiesto scusa a Maria De Filippi per il fidanzamento tenuto nascosto e che le è costata la carriera televisiva, si è rivolta ora ai s

Sara Affi Fella è tornata su Instagram con un nuovo profilo : "Dovrò fare un altro intervento. Tifate per me" : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e Donne che ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Chi cinque mesi dopo lo "scandalo" che l'ha travolta, è ritornata anche sui social network, con un profilo nuovo di zecca su Instagram, postando un lungo messaggio.La 22enne proveniente da Isernia ha ribadito le proprie scuse, chiedendo nuovamente a tutti una seconda chance per ricominciare a vivere serenamente e annunciando anche ...

Elisabetta Gregoraci allo scoperto con il nuovo fidanzato : le prime foto su Instagram : Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, Francesco Bettuzzi, pubblicando alcuni scatti su Instagram. Ormai i due non si nascondono più e sui social raccontano la loro vacanza d’amore in Thailandia. La showgirl calabrese è volata dall’altra parte del mondo per celebrare il nuovo anno in compagnia dell’imprenditore, mentre il figlio Nathan Falco è rimasto insieme a papà Flavio. Dopo quasi dieci anni ...

Donald Trump e il nuovo post su Instagram : "Il muro sta arrivando" - Sky TG24 - : Il presidente americano annuncia la costruzione della barriera con il Messico su Instagram. Ma la nuova Camera a maggioranza democratica ha votato la fine dello shutdown senza i 5 miliardi di fondi ...

L'oroscopo si legge su Instagram : dalla Generazione Z un nuovo approccio ai segni : E la maggior parte degli intervistati tra i 18 e i 24 anni afferma di considerarla "quasi" una scienza . Meme di @mirandasmemecastle Una tendenza che Courtney Perkins giustifica con una necessità ...