Il caricatore wireless AirPower di Apple è pronto finalmente

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Chi avrebbe mai detto che uno dei prodotti più anticipati e in ritardo disarebbe stato il suo? Annunciato ormai a settembre 2017, prometteva caricamentoin contemporanea di iPhone eWatch semplicemente appoggiandoli sulla sua superficie, ma finora non ha mai visto la luce. La latitanza dell’accessorio però potrebbe avere i giorni contati: secondo quanto riporta ChargerLab,sarebbeentrata nella fase di produzione del dispositivo, che dovrebbe quindi vedere la luce a breve.Breaking:is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producingcharging pad. Luxshare Precision is also the maker ofAirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx— ChargerLAB (@chargerlab) 12 gennaio ...