Giuseppe Conte | Antonio Socci | la rete che va da Angela Merkel a Papa Francesco

Cesare Battisti - Giuseppe Conte : "Come lo portiamo in Italia" : "Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Poco fa - spiega il premier - ho sentito al telefono il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ho voluto ringrazia

Giuseppe Conte - la soffiata di Bruno Vespa : "Ecco chi è davvero il premier" : Lo schiaffo di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sui migranti della Sea Watch ha messo in luce, a sette mesi dalla nascita del governo un lato inedito del premier che Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale del sabato sul quotidiano Il Giorno, descrive in modo esemplare: "Il professore pugliese è una

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : "Ci vuole la macchina della verità" : Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini. Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa, "mentre Salvini diceva che c'era stato il chiarimento, guardava incuriosito le valanghe di agenzie di stampa che il

Giuseppe Conte - l'impensabile scenario. Rocco Buttiglione : 'Vi dico chi e cosa potrebbe fare' - piano sinistro : È Matteo Salvini ad avere il coltello dalla parte del manico. Ne è convinto Rocco Buttiglione , uno degli ultimi grandi democristiani, che intervistato da Italia Oggi fotografa la situazione attuale e ...

Giuseppe Conte - l'impensabile scenario. Rocco Buttiglione : "Vi dico chi e cosa potrebbe fare" - piano sinistro : È Matteo Salvini ad avere il coltello dalla parte del manico. Ne è convinto Rocco Buttiglione, uno degli ultimi grandi democristiani, che intervistato da Italia Oggi fotografa la situazione attuale e il futuro prossimo, lanciando un avvertimento al leader della Lega: occhio a Giuseppe Conte. Leggi a

Giuseppe Conte - la svolta anti-Salvini? L'incontro al Colle e il ruolo del Pd : Un'uscita col "cuore in mano", quella di Giuseppe Conte e dell'aereo con cui andrà a prendersi i migranti della Sea Watch? O una mossa per mettere in difficoltà Matteo Salvini, che sa bene di non poter rompere l'intesa di governo col M5S prima delle Europee del prossimo maggio? Sicuramente più la se

Marco Travaglio - il delirio grillino : "Perché Matteo Salvini deve ringraziare Giuseppe Conte" : Leggere gli editoriali di Marco Travaglio è un'attività davvero spassosa. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano, il capo-ultrà grillino, non sa più cosa inventarsi pur di difendere il suo partito di riferimento, quello guidato da Luigi Di Maio. E il direttore non delude le aspettative nemmen

Matteo Salvini - sfogo privato contro M5s e Giuseppe Conte : "Così non si va avanti" : Caso rientrato? Fino ad un certo punto. Il blitz di Giuseppe Conte sull'immigrazione rischia di aver compromesso definitivamente i suoi rapporti con Matteo Salvini. Mai la tensione tra premier e vicepremier leghista era stata così alta. Salvini, ovviamente, non ha accettato né può farlo le interfere

Giuseppe Conte seppellito dal sondaggio : il 63% degli italiani sta con Matteo Salvini : Per Matteo Salvini è una questione di 'principi e civiltà'. Detto in altro modo, il problema non è tanto capire chi pagherà pranzi e cene ai 49 migranti arrivati ieri a Malta, ma stabilire chi comanda ...

Paolo Becchi : il piano di Giuseppe Conte per far fuori Matteo Salvini : Che la cosa dovesse prima o poi accadere, c'era da aspettarselo. Quando un partito, come il M5S, non è in grado di esprimere dal suo interno una leadership forte, una classe dirigente autorevole e si trova costretto a pescare fuori dalle sue acque, i problemi non possono tardare a manifestarsi. Cert

Sea Watch - Giuseppe Conte : “È stato un caso eccezionale - nostra fermezza su migranti non cambia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sulla questione dei migranti e delle navi Sea Watch e Sea Eye: "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione". Intanto Salvini chiude la polemica con Conte: "Ci siamo chiariti".Continua a leggere