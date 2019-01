Fabbiano al 2° turno degli Australian Open | ecco l’avversario dell’azzurro Data

VIDEO Fabbiano -Kubler Highlights Australian Open - ottimo esordio dell’azzurro e qualificazione al secondo turno : Thomas Fabbiano non ha fatto sconti agli Australian Open e ha sconfitto Kubler al primo turno , guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. L’azzurro ha battuto l’ Australian o con grande autorevolezza, mettendo in mostra un tennis superiore. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi di Fabbiano-Kubler , primo turno degli Australian Open . VIDEO Highlights ...

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano per la prima volta al secondo turno. Sconfitto in quattro set l’australiano Kubler : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto da ...