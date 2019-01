È come il succo di frutta è passato dall’essere naturale e salutare al cibo spazzatura

essere-informati

: @UnaSabrinaq Come il succo d'uva giusto!? ???? - chiccob82 : @UnaSabrinaq Come il succo d'uva giusto!? ???? - carlogallarati : L'importante è che lo fate parlare bene. Deve dire chiare un pò di cosucce. Dovete spremerlo come un limone. Quando… - nataliacavalli : Ho sognato che casa mia volava via col vento tipo come nel mago di oz e finiva in un posto dove dalle fontane usciv… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) ildiche diventadiL’industria alimentare a causa delle aziende vendono carne animale che usano pesticidi per conservare e contaminare molti dei nostri alimenti. Da parte sua, l’industria della, in particolare i succhi di, è dipintaun ramo sano, colorato e amichevole; Ma La realtà ha poco a che fare con una alimentazione sana I succhi hanno goduto di una reputazione senza macchia per decenni, tuttavia con le ultime riforme a livello globale e con ricerche diverse nelle migliori università del mondo è stato scoperto che i succhi dipossono essere davvero dannosii dolci eL'articolo Èildidall’esserealproviene da Essere-Informati.it.