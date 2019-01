Calciomercato amarcord | ' Affaracci' | Mido alla Roma | 2004

Calciomercato amarcord : Reiziger al Milan - 1996 - : ... Reiziger era il terzino destro titolare del 4-3-3 con cui van Gaal aveva dominato in Patria, in Europa , Champions '95, finale nel '96 persa ai rigori contro la Juve, , nel mondo , Intercontinentale ...

Calciomercato amarcord : Witsel-Juve promessi sposi... con beffa finale : Bello e impossibile. Probabilmente anche consapevole di essere tra i più desiderati del mondo. Tutto ciò, però, non giustifica un comportamento del genere. Non si tratta così una signora , a maggior ragione la Signora. Il bell'Axel Witsel, però, non è il tipo che si guarda indietro. ...