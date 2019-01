Appello per le europee sui diritti umani

Quando gli "intellettuali" firmarono un Appello per la liberazione di Battisti. La rete insorge : 'Chiedano scusa' : Se l'intelligenza integra anche la capacità di tornare sui propri passi rinnegando l'accecante fede politica che portò persone di destra a difendere terroristi neri e persone di sinistra a difendere ...

Cesare Battisti - Vauro non si vergogna : "Perché rivendico quell'Appello" : Vauro Senesi non fa una piega. Dopo l'arresto di Cesare Battisti rivendica ancora una volta l'appello firmato nel 2004 per l'ex terrorista dei Pac. "Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l'appello per Cesare Battisti del 2004", dice al Fatto, "in realtà fu una per

Cesare Battisti - Vauro non si vergogna : 'Perché rivendico quell'Appello' : Anni nei quali in Italia il confine tra Giustizia e vendetta politica era divenuto labile ed ambiguo, tanto da giustificare la cosiddetta 'Dottrina Mitterrand' in base alla quale la Francia negò l'...

Vauro non cambia linea : "Rivendico la mia firma sull'Appello per Battisti" : Anni nei quali in Italia il confine tra Giustizia e vendetta politica era divenuto labile ed ambiguo, tanto da giustificare la cosiddetta 'Dottrina Mitterrand' in base alla quale la Francia negò l'...

Domenica In - l’Appello al governo di Elena Sofia Ricci : “No al rito abbreviato per i reati sessuali” : Elena Sofia Ricci, dopo aver rivelato in una recente intervista di aver subito un abuso da ragazzina, è tornata sull’argomento nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “A 12 anni ho subito violenza da un amico di famiglia, riesco a parlarne ora che la mia mamma non c’è più, perché so che se lo avesse saputo le avrei dato un grande dolore.” “Non dissi niente, evitai solo di frequentare quella persona, poi è ...

Parlamento - il mio Appello per una nuova stagione civile. Cinque diritti che dobbiamo conquistare : La scorsa legislatura si è distinta per aver avviato una nuova stagione dei diritti civili, dopo quella mitica ma ormai lontana degli anni Settanta. Mentre quella precedente aveva visto approvare la legge “proibizionista” sulla procreazione assistita e sventato faticosamente il tentativo, con il cosiddetto “decreto Calabrò”, di imporre in Italia “il sondino di Stato”, per poter condannare Eluana Englaro ad altri anni di “vita” ...

Napoli - neonato in gravi condizioni - l'Appello dei genitori : 'Serve sangue per salvarlo' : Si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia la vicenda che giunge direttamente dalla città di Napoli. Un bambino, praticamente neonato, è attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi ed è in gravissime condizioni: il piccolo ha disperatamente bisogno di sangue per le trasfusioni, ovviamente sangue che sia compatibile col suo, affinché possa riuscire a sopravvivere. Così, i genitori, secondo quanto riferiscono i media locali, in ...

Ladri rubano hard disk con foto e video del figlio morto : Appello social per recuperarlo : Una donna di Biella ha lanciato un appello sui social network per chiedere che le venga restituito un hard disk in cui erano custodite le foto e i video del figlio morto 6 anni fa.Continua a leggere

Coppia scippò avvocatessa per strada : in Appello - una conferma e una riduzione : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Al via processo d'Appello per gli ex riders licenziati da Foodora : In primo grado il giudice ha respinto il loro ricorso contro il licenziamento, dopo le proteste per la mancanza di tutele. 'Sono lavoratori autonomi' si legge nella sentenza -

Biella - i ladri le rubano l'hard disk con le foto del figlio morto : Appello social per recuperarlo : Gabriele, due anni, morì dopo che un adulto lo aveva lanciato in aria per gioco. La madre: "Tenetevi i soldi e gli orologi ma restituitemi la cosa più cara che avevo"

Gazzetta : «Koulibaly si presenterà in Appello per il ricorso» : Il precedente di Muntari Il Napoli ha deciso: la prossima settimana, in Corte Sportiva di Appello della Federcalcio, per discutere del ricorso contro la seconda giornata di squalifica, si presenterà anche Kalidou Koulibaly. Ricorso – ricorda il quotidiano – presentato soltanto ieri perché il Napoli ha atteso che venissero recapitati ulteriori referti dei collaboratori della Procura Federale. Scrive la Gazzetta: Koulibaly, ...

Potere al Popolo risponde all'Appello degli artisti e operatori di cultura : Perchè Livorno ha bisogno di una nuova visione economia messa in atto non di appelli ai buoni sentimenti. Questo è un grave problema. Noi pensiamo che Livorno possa risollevarsi con un municipalismo ...

Perché l'Appello di Don Luigi Sturzo è ancora attuale : Attraversiamo un momento difficile nella vita sociale e democratica del nostro Paese. Ed è soprattutto nelle fasi più critiche che dobbiamo attingere alle fonti della nostra comunità civile, sociale e politica.Il Partito Popolare Italiano di Don Sturzo senza dubbio è tra queste. Emoziona e fa impressione a 100 anni dalla pubblicazione del manifesto con cui si avviò quella straordinaria avventura - il 18 gennaio ...