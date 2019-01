All' asta una barretta Mars scaduta nel 1996 | offerti 30 euro

Il primo Pro Cycling Rap – L’Astana nella storia : Fuglsang e compagni protagonisti di un videoclip da sbAllo : Astana show alla vigilia dell’esordio stagionale di ciclismo nel Tour Down Under: il team kazako pubblica il videoclip di una esilarante canzone rap Inizia ufficialmente domani la stagione 2019 di ciclismo, con la prima tappa del Tour Down Under. I corridori che partecipano alla gara australiana hanno già dato spettacolo nella terra dei canguri con il criterium di domenica, vinto da Caleb Ewan, che si è lasciato alle spalle Sagan, ma ...

Ferrari : All’asta un preziosissimo motore V12 da 660 CV di un prototipo [FOTO] : La Celebre Casa d’aste RM Sotheby’s metterà all’incanto un costoso propulsore V12 perfettamente funzionante ed utilizzato da un prototipo Ferrari RM Sotheby’s, celebre Casa d’aste, ha annunciato che venderà all’incanto a Parigi un propulsore V12 perfettamente funzionante che equipaggiava in passato un prototipo della Ferrari FF. Il motore in questione è un V12 6.3 litri capace di sprigionare una potenza di 660 CV e 683 Nm di coppia ...

Basta uno swipe per chiudere le immagini All’interno del Play Store : Per chiudere le immagini all'interno del Google Play Store è possibile eseguire un semplice swipe verso il basso: la nuova gesture è già in rollout da qualche settimana, ma è ora disponibile per un numero più grande di utenti. L'articolo Basta uno swipe per chiudere le immagini all’interno del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sfera Ebbasta istiga All’uso di droghe? Nel 1998 toccò ai Prozac+ : Se Sfera Ebbasta istiga all'uso di droghe oggi, circa vent'anni fa toccò a una giovane band di Pordenone con alle spalle due album e un crescente successo: i Prozac+ di Acida e Colla avevano firmato due dischi che avevano segnato per sempre l'alternative rock degli anni '90 italiani. "Testa Plastica" (1996) e "Acida" (1998), grazie a hit come Pastiglie, Senja, Prato e Betty Tossica, conquistarono un pubblico sempre più ampio e incuriosito dalla ...

All'Atletico basta Griezmann - Barca a -2 : L'Atletico Madrid si avvicina alla vetta della classifica della Liga: sale a 38 punti e si porta a -2 dal Barcellona, primo con 40 . La squadra di Diego Simeone, nella 19ª giornata, ha battuto in ...

Sfera Ebbasta indagato per istigazione All’uso di droga : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniGionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, «risulta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti». Secondo il quotidiano locale Il Centro, il primo a dare la notizia, il fascicolo nei confronti del (t)rapper sarebbe stato aperto in seguito agli esposti – ...

F1 – Verstappen sconta la prima giornata di servizi sociali - Max entusiasta All’e-prix di Marrakech : “felice di essere qui” : Verstappen ha scontato ieri, in occasione dell’e-prix di Marrakech, la sua prima giornata di servizi sociali dopo il battibecco con Ocon nel Gp del Brasile Come tutti gli appassionati di motori ricorderanno, dopo il Gp del Brasile, un Max Versteppen furente raggiunse il box di Esteban Ocon dove si consumò il battibecco (giunto quasi alle botte) per cui l’olandese fu punito dalla FIA. Ieri, il pilota della Red Bull ha dovuto ...

Sfera Ebbasta indagato dAlla Procura di Pescara per istigazione All'uso di sostanze stupefacenti : Principe discografico del 2018, in quanto campione di vendite, Sfera Ebbasta risulterebbe indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. A riportare l'indiscrezione è Il Centro quotidiano dell'Abruzzo. Il fascicolo a suo carico sarebbe stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni, finiti a Pescara perché tra le tante tappe dell'ultimo tour ...

Chiara Ferragni mette All'asta un caffè con lei per sostenere White Matilda : La blogger, influencer e testimonial di diversi brand molto famosi, Chiara Ferragni, conosciutissima nel mondo della moda e per il suo matrimonio con il rapper italiano, Fedez, ha messo all'asta un caffè da prendere in sua compagnia. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un'associazione che da moltissimi anni combatte contro la violenza sulle donne. L'associazione e l'offerta Come già detto, non si tratta di un evento a scopo di ...

Basket - Nba : agli Spurs non basta un super Belinelli - Grffin manda ko i Clippers di GAllinari : Il miglior Belinelli della stagione non basta ai San Antonio Spurs. L'azzurro ne mette 24, ma OKC si prende la rivincita sui texani dopo la maratona di due giorni fa e si impone 122-112. Sono 23, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di GAllinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...