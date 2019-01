huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi'. Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione… - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: 'Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi'. Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione… - tralepagine : RT @HuffPostItalia: 'Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi'. Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione… - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: 'Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi'. Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono statie condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 quando era in servizio a Trani.sarebbero state versate per, secondo l'accusa.E' stato arrestato e condotto in carcere anche l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, in servizio al commissariato di Corato (Bari).Misura interdittiva (in corso di notifica) per un imprenditore di Firenze nei confronti del quale è stato disposto il divieto temporaneo di esercizio dell'attività imprenditoriale ...