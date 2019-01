Sky Atlantic lancia True Detective 3 con un’anteprima in attesa del debutto di oggi | lo

Golden Globe 2019 in diretta tutti i vincitori - in Italia su Sky Atlantic in esclusiva : I Golden Globe 2019 in diretta[live_placement]prosegui la letturaGolden Globe 2019 in diretta tutti i vincitori, in Italia su Sky Atlantic in esclusiva pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2019 01:48.

Golden Globe 2019 in diretta tutti i vincitori - in Italia su Sky Atlantic in esclusiva : Due stelle della tv faranno da timonieri dei Golden Globe 2019: Sandra Oh, storico volto di Grey's Anatomy ora protagonista di Killing Eve, e Andy Samberg mattatore della comedy Brooklyn Nine-Nine.Una coppia che promette scintille almeno nei momenti iniziali della cerimonia quando i presentatori hanno più spazio prima dell'avvio delle varie premiazioni affidate a un nutrito numero di star da Lady Gaga, Bradley Cooper, Emily Blunt, Rachel ...

Golden Globe 2019 - in diretta su Sky Atlantic la notte tra il 6 e il 7 gennaio : In diretta da Beverly Hills, Sky Atlantic trasmette in esclusiva per l’Italia la cerimonia di premiazione della 76° edizione dei Golden Globe Awards, in onda la notte tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio, dall’01.00 alle 05.00. Lunedì, dalle 21.15, in onda un best-of coi momenti salienti della serata. A presentare la cerimonia dei prestigiosi premi consegnati dalla Stampa Estera di Hollywood Sandra Oh e Andy Samberg, entrambi vincitori del premio ...

Gomorra 4 dal 29 marzo su Sky Atlantic – Foto e Video : Gomorra 4 (© Serena Petricelli) Capitolo quarto per Gomorra. Venerdì 29 marzo è la data scelta da Sky per il debutto della nuova stagione della serie che segna uno spartiacque rispetto al passato. Gomorra 3 si è chiusa, infatti, con la morte del protagonista Ciro. Il teaser trailer – che potete vedere sotto – riprende proprio da lì dove si era chiusa la precedente annata, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto ...

Ufficiale la data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo - nel primo video trailer la solitudine di Genny dopo la morte di Ciro : L'anno nuovo inizia con una certezza sulla data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo: l'atteso debutto della quarta stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano è fissato per il 29 marzo, con i primi due episodi dei 12 previsti. La produzione originale Sky venduta in decine di paesi all'estero ed acclamata tra le migliori degli ultimi anni anche negli Stati Uniti, torna con l'esordio alla regia di Marco D'Amore, non ...

Das Boot su Sky Atlantic una serie claustrofobica a bordo di un sottomarino nazista : La seconda guerra mondiale per i tedeschi è un terreno ancora complicato da affrontare, le storie, i film legati a quel periodo sono per lo più sempre raccontati dal punto di vista degli Alleati, di chi la guerra l'ha vinta.Sky Deutschland insieme a Bavaria Fiction e Sonar Entertainment in Das Boot mette al centro i soldati tedeschi, i loro tormenti, ma anche le motivazioni che spinsero dei ragazzi ad arruolarsi in un conflitto senza senso. ...