Replica La Dottoressa Giò prima puntata | dove rivedere la fiction con Barbara d’Urso

Replica La Dottoressa Giò - 1^ puntata visibile in streaming online su Mediaset Play : Stasera, domenica 13 gennaio, alle ore 21.15 circa, su Canale 5, torna la serie record di ascolti “La Dottoressa Giò”. Dopo 20 anni di assenza, Barbara D’Urso tornerà ad indossare il camice bianco per interpretare il ruolo di Giorgia Basile, una rinomata ginecologa di un ospedale romano. La serie, formata da 4 puntate complessive, sarà incentrata sulle avventure della Dottoressa che, dopo essere stata scagionata dalle accuse di negligenza per ...