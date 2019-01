Eurospending review

huffingtonpost

(Di domenica 13 gennaio 2019) Per gli europeisti è da tempo ora di svegliarsi. La rabbia sociale accomuna disoccupati e lavoratori, che scendono sempre più spesso in piazza a tutela dei loro diritti, mentre i governi sembrano paralizzati, spesso per colpa della cessione di sovranità, che a volte li spinge a ipotizzare ritorni al passato nazionalista. In questo contesto complicato, l'Europa come entità è invisa a milioni di persone perché la sua architettura politica, l'Unione Europea, si è sostituita a lei e ha dimostrato nel momento del bisogno di essere incapace a lenire il disagio delle persone, mentre è stata molto più attenta, quasi fosse guidata da altri poteri, agli aspetti finanziari. Un esempio lampante di tanta rabbia: pur con tassi d'interesse prossimi allo zero, che dovrebbero appunto favorire la crescita e gli investimenti, l'Eurozona ha ...