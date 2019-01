Concordia | a Giglio settimo anniversario

Naufragio Costa Concordia : 7 anni dopo all'Isola del Giglio vengono omaggiate le vittime : Il 13 gennaio di 7 anni fa avvenne il Naufragio della Costa Concordia sull’Isola del Giglio. Una data da dimenticare, in quanto a causa di quel disastro vennero a mancare 32 vittime innocenti. Nel 2012 l’ammiraglia della Costa Crociere urtò gli scogli de Le Scole per poi adagiarsi sulle rocce di Punta Gabbianara. Un disastro che prima di allora non aveva avuto uguali. I primi ad accorrere sul luogo dell’impatto furono proprio gli abitanti ...