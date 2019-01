Andrea Iannone | messaggio criptico dopo l' addio a Belen | ' Ho sempre saputo chi fossi'

Belen Rodriguez - i suoi ex Fabrizio Corona e Andrea Iannone si sono incontrati a Capodanno (Video) : La notte di Capodanno, ormai, è già un ricordo ma il settimanale Spy ha aggiunto dettagli succosi per quanto concerne l'ultima notte dell'anno vissuta da Belen Rodriguez e da due dei suoi ex più famosi, Fabrizio Corona e Andrea Iannone.Per Belen Rodriguez, non si è trattato di un Natale semplice. La conduttrice e showgirl argentina, infatti, ha vissuto delle festività particolarmente complicate a causa dell'episodio che ha visto ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone hanno fatto pace? Il video insieme : Andrea Iannone ha perdonato Fabrizio Corona? IL video Cosa sta accadendo tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone? Gli ex fidanzati di Belen Rodriguez sono stati paparazzati da Spy durante la notte di Capodanno, intorno alle 2:00 presso il ristorante La Bullona. L’incontro tra Corona e Iannone è stato ripreso anche dalle telecamere del giornale di Alfonso Signorini, e un’ora fa è stato reso pubblico sui social. Nella didascalia del ...

Andrea Iannone - sequestrata la Bentley/ Il pilota non commenta e sfoggia i muscoli : Andrea Iannone: Bentley sequestrata. Il pilota non commenta e, in attesa dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, sfoggia i muscoli sui social.

Belen Rodriguez : no a Stefano De Martino - sì alle uscite con Andrea Iannone : Belen Rodriguez è di nuovo vicina ad Andrea Iannone? Dopo il video che ha pubblicato suo cugino Lucas nel quale appariva sorridente accanto al pilota, la showgirl è stata accostata al suo ultimo ex anche da una persona a lei molto cara. Stiamo parlando di Gabriele Parpiglia, un giornalista e autore Tv che, in queste ore, ha regalato un interessante gossip sull'argentina. Ad una curiosa che su Instagram gli chiedeva se ci fossero novità su Belen ...

Andrea Iannone - grave lutto. Su Instagram il saluto commovente : «Riposa in pace grande uomo» : Un post su Instagram per l'ultimo saluto. Così Andrea Iannone ha voluto rendere omaggio a Silvio Sangalli, morto a soli 57 anni. Sangalli è stato coordinatore del...

Grave lutto per Andrea Iannone - il dolore del pilota : “Addio grande uomo” : lutto per Andrea Iannone, il pilota della Suzuki, che dopo un campionato molto difficile si sta godendo un periodo di riposo, lo ha annunciato su Instagram. A 567 anni, per un infarto improvviso, è morto Silvio Sangalli, coordinatore del team Ducati e con Andrea Iannone aveva condiviso le stagione dal 2013 al 2015 e lo ha voluto ricordare con queste parole: «Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo». Il ...