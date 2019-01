Stefano De Martino sono single e non sarò ad Amici

musicaetesti.myblog

: Stefano De Martino single: «Gilda Ambrosio l'unica relazione dopo Belen» (y) segui il Corriere Adriatico e resta a… - CorriereAdriati : Stefano De Martino single: «Gilda Ambrosio l'unica relazione dopo Belen» (y) segui il Corriere Adriatico e resta a… - infoitcultura : Stefano De Martino: 'Nessun ritorno con Belen Rodriguez' - infoitcultura : Stefano De Martino rivela: “Sono single, mio figlio Santiago è il mio fidanzato”. E a proposito dei ritocchini este… -

(Di sabato 12 gennaio 2019)Dein un’intervista rilasciata a “Fanpage.it”. racconta : “Nonfidanzato ha fatto sapere e in questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppodei figli. L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda Ambrosio. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”. Recentemente si è anche parlato di un suo riavvicinamento con Belen, ora data come nuova fiamma di Ezequel Lavezzi: “Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni”.Infine, un accenno alla sua mancata ...