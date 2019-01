Samp-Milan | al Ferraris finisce 0-2

Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s. - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/37 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Cutrone entra - fa doppietta e il Milan elimina la Sampdoria : Attende la vincente tra Napoli e Sassuolo Ci ha pensato Patrick Cutrone a portare il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto 2-0 a Marassi con doppietta del giovane centravanti (21 anni) entrato al 91esimo al posto di Castillejo. In un quarto d’ora, ai tempi supplementari, ha segnato le due reti che hanno deciso l’incontro. Ha confermato ancora una volta di essere un attaccante molto interessante, che ...

Coppa Italia – Scossa Cutrone - doppietta nei supplementari e Sampdoria ko : il Milan vola ai quarti [GALLERY] : Il Milan non brilla nel primo e secondo tempo, ma ‘esplode’ ai supplementari con Patrick Cutrone: ‘fatali’ per la Sampdoria i cambi di Gattuso Prestazione opaca ma fruttuosa, quella agli ottavi di finale di Coppa Italia del Milan contro la Sampdoria. La squadra di Gattuso, allo Stadio comunale Luigi Ferraris, forse troppo concentrata sull’appuntamento di SuperCoppa di mercoledì contro la Juventus, non brilla ...

Ottavi Coppa Italia - Sampdoria-Milan 0-2 : 20.38 Il Milan si guadagna il passaggio ai quarti superando 2-0 la Sampdoria a Marassi dopo i tempi supplementari. Dopo lo 0-0 del 90', con occasioni per Higuain e Castillejo da parte rossonera e Quagliarella e Saponara per i blucerchiati, Gattuso indovina la mossa all' overtime con gli inserimenti di Cutrone e Conti.La Samp non fa centro con Ekdal e, soprattutto, Kownacki,al 103' Cutrone sblocca su perfetto assist di Conti, Raddoppio della ...

Sampdoria-Milan diretta live 0-0 - si va ai supplementari : Sampdoria-Milan diretta live – Dopo il successo netto della Lazio contro il Novara continua il programma di giornata valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l’obiettivo è quello di staccare il pass per i quarti di finale. Nel secondo match in campo Sampdoria e Milan, partita che preannuncia grande spettacolo ed emozioni, in particolar modo la squadra di Giampaolo sta attraversando un ottimo momento, gioca bene e sta ...

