laragnatelanews

: REDMI NOTE 7 LA RIVOLUZIONE LOW COST - La Ragnatela News - MaurizioMurgia : REDMI NOTE 7 LA RIVOLUZIONE LOW COST - La Ragnatela News - MaurizioMurgia : REDMI NOTE 7 LA RIVOLUZIONE LOW COST - laragnatelanews : REDMI NOTE 7 LA RIVOLUZIONE LOW COST -

(Di domenica 13 gennaio 2019)(By Xiaomi) presenta un nuovo dispositivo, il7. Specifiche molto interessanti e un prezzo d’attacco, per sfondare sul Mercato.7 possiede fotocamera da 48 megapixel di Samsung. (contemporaneamente debutterà a breve anche il7 Pro, con un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel.I contenuti di questo device aldilà della fotocamera prevede contenuti davvero interessanti per un prodotto di fascia media. Il processore è un octa core Qualcomm 2,2GHz e GPU Adreno 512 GHz e GPU Adreno 512.La RAM è prevista in 3 – 4 – 6 GB con una memoria interna che può essere di 32, oppure 64 GB di memoria interna. Può essere ulteriormente aumentata con scheda SDLo schermo FullHD+Corning Gorilla Glass 5, (1080 x 2340 pixel) da 6,3 pollici. Anche la Cover posteriore è in vetro.Come detto all’inizio, il comparto fotografico è di ...