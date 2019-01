Parigi | palazzo esplode al quartiere Opera | una fuga di gas 20 feriti | due gravissimi

Parigi - palazzo esplode al quartiere Opera : una fuga di gas - ci sono molti feriti : Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie...

Parigi - incendio in un palazzo : tre morti tra cui due bambine di 3 e 6 anni : Un incendio si è sviluppato stasera in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi, causando la morte di tre persone, due bambine di 3 e 7 ...

Sì Tav piemontesi a Palazzo Chigi : "Non veniamo in gita - guardino bene cosa accade a Parigi con i gilet gialli" : Al tavolo siederanno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Dall'altra parte una delegazione di rappresentanti piemontesi del mondo dell'industria, dell'imprenditoria, delle professioni e dei sindacati, uniti dal sostegno alla Tav Torino-Lione, che trova invece in parte dell'esecutivo e in particolare dentro i 5 Stelle i suoi avversari ...

Gilet gialli - guerriglia a Parigi - palazzo dato alle fiamme : 92 feriti : guerriglia a Parigi durante la manifestazione dei Gilet gialli nel centro della città. La prefettura parla di 65 feriti, tra i quali 11 poliziotti, e 140 fermi. Le violenze dei casseur...