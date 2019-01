Nasce partito rivale di AfD e viene subito accusato di nazismo

Per le elezioni europee Nasce il partito dei buonisti : da Massimo Cacciari a Roberto Saviano - chi aderisce : Riunione aperta a cittadini, artisti, rappresentanti del mondo dell' istruzione, della cultura, della scienza, degli affari, dei sindacati e dei media. Hanno già aderito Roberto Saviano e Massimo ...

Buona notizia : Nasce il partito di Calenda : A prescindere da quale sarà il destino della prima e forse ultima manovra del cambiamento c’è un dato politico importante da cui non si può più prescindere e che riguarda la certificazione di un problema legato non tanto alla natura della governo ma quanto alla natura dell’opposizione. I sondaggi pi

Nuovo asse europeo - Nasce il partito del rigore. Così gli Stati del Nord e dell'Est vogliono punire l'Italia : Dall' Europa del Nord e dell' Est soffia un vento contro l'Italia : o accetta le condizioni di una riduzione delle spese in deficit contenute nella manovra, minacciano con messaggi a Bruxelles, o la ...

Quel nuovo partito anti Salvini che Nasce dentro i Sacri palazzi : ... fondando una nuova formazione politica centrista e neoliberale. Per ora ci sono poche certezze. La 'militanza - si diceva una volta - non va in vacanza'. La Chiesa cattolica sembra tornata dalle ...