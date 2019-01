Milano-Cortina propone Arena di Verona per chiusura

Consegnato al CIO il dossier Milano-Cortina 2026 ed è online anche il sito ufficiale : Lo sci femminile sarà sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, già tappa fissa della Coppa del Mondo. A Milano saranno organizzate le gare di hockey ghiaccio, pattinaggio artistico e ...

Olimpiadi invernali del 2026 - Salvini convinto : “Milano-Cortina ce la farà” : Matteo Salvini attraverso i social ha mandato un messaggio in supporto della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 “In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all’Italia perché sarà un’opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l’abbiamo messa e ...

Olimpiadi 2026 – Dal CIO buone notizie per la candidatura di Milano-Cortina : sensazioni positive sul dossier consegnato oggi : Olimpiadi invernali 2026: il CIO dà feedback positivi sui dossier di candidatura di Milano-Cortina e Stoccolma-Are Il Comitato olimpico internazionale ha confermato di avere ricevuto i dossier relativi alle candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Are alle Olimpiadi invernali del 2026, definiti entrambi “innovativi”. “Con questi due paesi dalla forte tradizione sportiva come candidati si vede l’impatto molto ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina - oggi la consegna del Dossier : le parole di Giovanni Malagò : Giovanni Malagò verso la consegna della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del numero 1 del Coni “oggi consegneremo le chiavette con il Dossier per la Candidatura del 2026. Abbiamo fatto i compiti, secondo me li abbiamo fatti bene, anche se nella migliore tradizione italiana siamo arrivati quasi all’ultimo secondo“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : c’è la firma del governo : Olimpiadi invernali 2026: c’è la firma del governo per la Candidatura di Milano-Cortina E’ arrivata la firma del governo sulla lettera da inviare al Cio con le garanzie accessorie per la Candidatura di Milano e Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. “Sono soddisfatto per il via libera del governo alla Candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel ...

