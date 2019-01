Milan | Gattuso | Higuain? Per ora è qui con noi | ma non so che succederà

Milan - Gattuso annuncia la cessione di Higuain : Il Milan ha conquistato dopo i tempi supplementari contro la Sampdoria la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, al termine del match ai microfoni di Milan TV Gennaro Gattuso ha praticamente annunciato la cessione di Gonzalo Higuain: “In questi giorni se non lo avessi visto in condizione non lo avrei fatto giocare. Con lui ho questo rapporto, ci diciamo sempre le cose in faccia, con grande onestà. Quando un giocatore fa delle ...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “Higuain ha scelto - difficile convincerlo” : Sampdoria-Milan 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha parlato della vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria: “Sono bravi i ragazzi. Ci sono partite in cui si fa fatica. Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità. Sapevamo che non era facile giocare contro […] L'articolo Sampdoria-Milan, Gattuso: “Higuain ha scelto, difficile convincerlo” ...

Gattuso inizia alla grande il 2019 : Milan ai quarti di Coppa Italia : Gattuso ringrazia Cutrone grazie al quale il Milan vola ai quarti di Coppa Italia battendo la Sampdoria nei tempi supplementari.

Sampdoria-Milan 0-2 - bum bum Cutrone : Gattuso esulta al supplementare : Coppa Italia, tutti i risultati Samp-Milan, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Coppa Italia Per approfondire

Sampdoria-Milan 0-0 La Diretta Gattuso cerca i quarti a Genova : Sampdoria e Milan si affrontano a Marassi per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sulla carta quello di più alto livello complessivo tra le partite sorteggiate in tabellone. I blucerchiati hanno ...

Sampdoria-Milan conferenza Gattuso : “Il futuro di Higuain non mi compete” : SAMPDORIA MILAN conferenza Gattuso – “Non andiamo a Genova in vacanza ma a disputare una competizione a cui teniamo. L’anno scorso la Coppa Italia ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie. Domani sera partiremo per l’Arabia Saudita perché abbiamo fatto qualcosa di importante: abbiamo disputato una finale di Coppa Italia ed è un […] L'articolo Sampdoria-Milan conferenza Gattuso: “Il futuro di ...

Milan - a tutto Gattuso : dal caso Higuain all’esordio di Paquetà : Milan, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa della gara di Coppa Italia che precederà l’incontro di Supercoppa Italiana “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto ...

Calhanoglu addio - anzi no- Gattuso - mossa a sorpresa : cosa succede a casa Milan : Tira aria di bufera in casa Milan. Il neo amministratore delegato Ivan Gazidis e il ds Leonardo hanno avuto un primo screzio sui movimenti di mercato da attuare, specialmente in uscita. Leo aveva difatti concluso la trattativa con il Lipsia per la cessione di Calhanoglu (24 anni) per 20 milioni di e

Milan - la sorprendente statistica dell’allenatore Gattuso : La stagione fino al momento del Milan non è stata di certo entusiasmante, nel mirino è finito anche l’allenatore Gennaro Gattuso, considerando però le statistiche emerge una situazione sorprendente. L’attuale tecnico rossonero è il migliore tra gli ultimi cinque tecnici del Milan, la comunicazione è arrivata dalla società di elaborazione dei dati sportivi Opta sulla pagina Twitter ufficiale. I numeri parlano chiaro, dal suo ...

Milan - Gattuso il migliore degli ultimi 5 tecnici per media punti : media punti Gattuso – L’attuale tecnico del Milan Gennaro Gattuso è il migliore tra gli ultimi cinque tecnici dei rossoneri. Lo rivela la società di elaborazione dei dati sportivi Opta sulla pagina Twitter ufficiale. 1.74 – Gennaro #Gattuso has earned 1.74 points in average as the @acMilan manager: the highest ratio among the last five Rossoneri’s managers. […] L'articolo Milan, Gattuso il migliore degli ultimi 5 ...

L’arrivo di Paquetà cambia nuovamente il Milan : l’idea tattica di Gattuso : Il Milan dopo l’arrivo di Paquetà si appresta a cambiare volto tatticamente, rinunciando probabilmente alle due punte statiche lì davanti Il nuovo acquisto del Milan di Elliott è stato presentato ieri ai tifosi rossoneri. Si tratta del brasiliano Paquetà, centrocampista offensivo dalle enormi qualità, che potrà dare nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso, un po’ in difficoltà in fatto di uomini in mediana e nel ...

Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia : turnover per Gattuso : SAMPDORIA MILAN probabili formazioni – Il dubbio di Gattuso è di quelli consistenti, schierare la formazione titolare e cercare il passaggio del turno contro la Sampdoria di Giampaolo oppure conservare le energia in vista della finale di SuperCoppa Italiana in programma a Gedda in Arabia Saudita il 16 gennaio? La sensazione è che il tecnico […] L'articolo Sampdoria-Milan probabili formazioni Coppa Italia: turnover per Gattuso ...

Paquetà : «Milan - posto giusto per me. Gattuso lo sceglievo alla Play» : 'E' un mio idolo, è stato uno dei migliori giocatori del mondo. Io sono all'inizio della mia carriera, spero di ripercorrere le sue orme'. La prima parola con cui l'ha convinto Leonardo, ha aggiunto, ...

Milan - Paquetà si presenta : 'Qui il posto giusto per me. Kakà un idolo. Gattuso? Lo usavo alla play' : LIVE 15:50 8 gen Domanda per Leonardo: su quello che chiederà a Paquetà Ha un sorriso molto bello e questo è importante. Ai miei tempi arrivavo a Milanello e mi mettevo sull'attenti, perché c'era un ...