L' alta moda si tinge dei colori del Cilento

Prada offerte di lavoro : nuove assunzioni nel mondo dell' alta moda : Un'opportunità prestigiosa soprattutto per chi sogna di crescere e lavorare in uno dei brand di lusso più celebrati nel mondo . Tra le posizioni aperte: addetto alla contabilità, stock controller e ...

Moda ad alta quota : Cortina Fashion Weekend : Un'esperienza da non perdere per tutti gli appassionati di sport. Per quanto riguarda il mondo Fashion il vero protagonista di Cortina è Franz Kraler , network di negozi che presenta nuovi corner del ...

Il segreto di Anna Wintour : “lo ammetto - pur di vedere Federer ho saltato tante sfilate di moda” : Anna Wintour ha rivelato un particolare segreto riguardante la sua passione per Roger Federer: la caporedattrice di Vogue ha raccontato di aver saltato sfilte di moda pur di non perdersi i match dello svizzero L’abbiamo vista spesso sugli splati, con i suoi classici occhiali scuri e il suo inconfondibile taglio di capelli. Alla moda anche in versione ‘spettatrice’, del resto quando sei la caporedattrice di Vogue, la moda ...