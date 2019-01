DONNA UCCISA DAL MARITO | FIGLI ADOTTATI DA ALGHERO Il bello di riscoprire quella

Gaza : DONNA UCCISA in scontri al confine : ANSAmed, - TEL AVIV, 11 GEN - Una donna palestinese è stata uccisa ad est di Gaza durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera di difesa con lo Stato ebraico in occasione della Marcia ...

Dà passaggio con BlaBlaCar : DONNA stuprata e uccisa da ex soldato : Non vuole percorre da sola in auto centinaia di km e così dà un passaggio ad uno sconosciuto tramite l'applicazione BlaBlaCar . Ma Irina Akhmatova, moglie, madre di una bimba di otto anni e manager ...

DONNA morta a Brunico - è stata uccisa : ANSA, - BOLZANO, 29 DIC - E' stata strangolata Maria Magdalena Oberhollenzer, l'altoatesina di 54 anni, trovata giovedì sera morta nel suo appartamento a San Giorgio di Brunico. Lo ha stabilito l'...

Giarre - DONNA UCCISA in strada. Ex marito tenta il suicidio : Sara Parisi uccisa a colpi di pistola. L'omicidio vicino all'abitazione della donna. Indagano i carabinieri

DONNA travolta e uccisa da automobile : Tragedia alla vigili di Natale. Una Donna di 71 anni è stata travolta e uccisa da un'automobile a Pecetto torinese. A quanto si apprende, la pensionata stava attraversando via Circonvallazione quando ...

DONNA UCCISA a Scalea - i rilievi degli investigatori

Catanzaro - uccisa coppia in tabaccheria : fermato il cognato della DONNA che era il suo ex. Femminicidio ad Alghero : È entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini, 53 anni, e ha ucciso lei e il suo compagno, Rocco Bava, di 43. Sospettato di avere fatto fuoco dentro il negozio di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, è il cognato 67enne della donna, col quale aveva avuto una relazione dopo la morte di suo marito. I carabinieri di Soverato e di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico, e l’hanno portato in caserma per ...

Coppia uccisa in una tabaccheria del Catanzarese - portato in caserma l’ex della DONNA : I carabinieri, dopo una nottata di ricerche, hanno rintracciato l’ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne, G.G., cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini, aveva allacciato una...