Aperte le stanze segrete di Fallout 76 | Bethesda pronta a sfornare ban

(Di sabato 12 gennaio 2019)Un lancio sul mercato che non è di certo possibile definire come agevole quello di76, il nuovo capitolo della serierilasciato durante lo scorso mese di novembre. Tante le polemiche che hanno preso vita nelle varie community in rete, con i giocatori che hanno bersagliato di critiche il titolo a causa di problematiche più o meno diffuse. Uno scotto che di certoaveva messo in conto di pagare, vista la modifica sostanziale all'intera struttura ludica della serie, che con76 ha abbandonato le lande post apocalittiche in single player per abbracciare una filosofia ludica interamente votata al multigiocatore online. Gli ultimi mesi sono stati comunque utili al team di sviluppo per smussare gli angoli vivi e rendere la permanenza in game dei fan meno ostica (almeno sotto il profilo delle problematiche tecniche).Non potevano mancare però anche in ...