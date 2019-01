Sanità | torna la pediatra a Calvi e Otricoli

Uguale e universale. Così deve tornare a essere il nostro servizio sanitario nazionale : Molti si interrogano sul ruolo e lo spazio della sinistra, oggi. Personalmente credo non possa prescindere da un impegno forte e condiviso contro la povertà e contro tutte le disuguaglianze, da un lavoro in sostegno dei più vulnerabili e per uno sviluppo e una società sostenibili. Dalla capacità di analizzare il presente e progettare il futuro, avendo come obiettivo il benessere collettivo.Nasce da questa lotta ...

Sanità - il record del veterinario : dirigente col triplice conflitto di interessi. Ritorna dopo la rimozione : Raffaele Cantone in persona l’ha appena ribadito: “Per prevenire la corruzione in Sanità servono anticorpi al conflitto di interessi“. Segnali del virus che infetta il settore si rintracciano ovunque lungo lo Stivale, ma alcuni casi – per tenacia e resistenza – sopravvivono a ogni tentativo di cura. E’ il caso di una azienda sanitaria locale nel Lazio, dove un dirigente è stato rimosso dall’incarico per ...

Torna l'incompatibilità tra il commissario per il piano di rientro sanitario e il ruolo di Governatore : Torna l'incompatibilità tra il commissario per il piano di rientro sanitario e ogni altro incarico istituzionale. Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze del Senato che fa retromarcia rispetto al 'doppio ruolo' Governatore-commissario consentito dal governo Renzi a partire dal 2017, Tornando alle regole originarie disposte anche dal Patto per la salute 2014-2016. La norma si applica ...