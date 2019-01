Salvini e Di Maio | la lite si allarga | ma i due leader temono la crisi

Matteo Salvini - la sua linea sugli immigrati era efficace. Ora con Conte e Di Maio riprenderanno gli sbarchi : C'è qualcosa che Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non hanno considerato. Il loro complotto contro Matteo Salvini si tradurrà infatti in nuovi sbarchi. E considerando che l'unico risultato positivo - a ...

Leader dei gilet gialli rifiuta incontro con Luigi Di Maio : in un video lo confondeva con Salvini : Uno dei Leader dei gilet gialli, Eric Drouet, ha rifiutato l'offerta di sostegno ricevuta dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. I gilet gialli vogliono rimanere "apolitici". In un video, invece, si vede Drouet mentre parla con altri esponenti del movimento francese e si sente parlare di Salvini e Di Maio, ma il Leader dei gilet gialli sembra conoscere ben poco dei due politici italiani.Continua a leggere

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : «Ipocrisia vergognosa» : Agenzia Vista, 'Di Maio in aula attaccava Gentiloni per aver salvato Mps con i sodi pubblici, in realtà hanno fatto la stessa identica cosa con l'ipocrisia di non ammetterlo. Il problema non è che ...

Patto per la scienza - Burioni : 'Mi aspetto che lo firmino anche Di Maio e Salvini' : L'immunologo ha proposto un 'Patto per la scienza' per sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Tra i firmatari ci sono anche Beppe Grillo e Matteo Renzi

Carige - Renzi : 'Sulle banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Migranti - Nicola Porro : "Conte e Di Maio hanno sottovalutato una cosa. Adesso Salvini s'inc***" : "La frattura è seria". Nicola Porro nel suo video-blog legge i giornali e commenta quanto accaduto nelle ultime ore tra Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il premier, spalleggiato dai 5 Stelle, ha tirato dritto aprendo le porte dell'Italia a 15 Migranti della Sea Watch fatti sbarcare a

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Governo - la sentenza del politologo D'Alimonte su Di Maio e Salvini : i numeri che li tengono in piedi : Dopo appena sei mesi, il Governo Lega-M5s appare sull'orlo di una crisi di nervi, con la tensione altissima tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte, un vertice con Luigi Di Maio convocato per le 23 di ieri sera, il muro contro muro sulla posizione che dovrebbe avere l'Italia in tema di immigr

Scontro sulla Tav e l'analisi costi-benefici : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Scontro sulla Tav : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Luigi Di Maio - primo schiaffo da Matteo Salvini dopo la Sea Watch : addio poltronissima? : Marcello Minenna può essere l'uomo giusto per la Consob? «Non ho parlato di questo con Kaczynski...», dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul tema dopo che Luigi Di Maio ha annunciato che c'è convergenza tra M5s e Lega. La verità è che il Carroccio ha in mente an

Tav - Salvini : in caso di valutazione negativa sì a referendum. Di Maio : «Contrari all’opera» : «Al governo si discute, anche sulle infrastrutture. Io sono a favore di nuove strade e ferrovie. La Tap, ad esempio, è in corso di lavorazione. Sono a favore della Tav e affinché vada...

Matteo Salvini - il retroscena : l'"imboscata" di Conte e Di Maio - "così non dura" : "Sono molto preoccupato questa volta". Matteo Salvini è a Varsavia, non ha ancora incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ma fa sapere a chi gli sta vicino che il caso Sea Watch, con i 15 migranti che il premier ha deciso di accogliere in Italia scavalcando il ministro degli Interni decisamente c