La svolta pro vax di Beppe Grillo

Vaccini - la svolta pro-scienza unisce i nemici Grillo e Renzi : La scienza unisce due 'nemici'storici. Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato un manifesto promosso da Roberto Burioni, il virologo pro Vaccini, per il 'riconoscimento del progresso della Scienza come valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali'. Il fondatore del Movimento 5 stelle si era sempre apertamente schierato contro i ...

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

svolta pro-vax del M5S : Grillo firma insieme a Renzi il manifesto di Burioni : Dopo anni di posizioni poco chiare sui vaccini, ora il Movimento 5 Stelle sembra schierarsi definitivamente a favore dei pro-vax. O almeno lo è Beppe Grillo, che ha firmato - proprio come il "rivale" Matteo Renzi - il manifesto lanciato da Roberto Burioni. A rivelarlo oggi è proprio l'immunologo che da anni si batte, spesso anche con toni coloriti, contro i difensori della libertà vaccinale (o no-vax in senso stretto). "Oggi è successa una cosa ...

Vaccini - la svolta : Beppe Grillo firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica»

Tile trova la svolta : accordo con i produttori dei chip Bluetooth per non perdere più nulla : I tracker di Tile sono tra i più conosciuti in circolazione e rientrano tra gli oggetti "salvavita" che uno smemorato impiega poco a ritenere indispensabile L'articolo Tile trova la svolta: accordo con i produttori dei chip Bluetooth per non perdere più nulla proviene da TuttoAndroid.

Delitti del "mostro di Firenze" - svolta nel 2019. Due filoni d' indagine al vaglio della Procura : ...stati appunto gli omicidi irrisolti del Mostro di Firenze uno dei cold case evergrenn che appassiona ed interessa a livello scientifico e criminologico lettori ed esperti di crimine di tutto il mondo.

The Big Bang Theory 12×11 inaugura il 2019 con una rottura - un punto di svolta e qualche dubbio (promo 12×12) : The Big Bang Theory 12x11 inaugura il nuovo anno con un episodio che segna un punto di svolta per la comedy. In The Paintball Scattering tutti i protagonisti sono coinvolti in un gioco di squadra che diventa una scusa per analizzare più da vicino le coppie dello show, sviscerando le loro dinamiche. Amy e Sheldon si confermano un duo affiatato, con un rapporto che regala sempre grandi sorprese. Inizialmente il fisico è invidioso di sua moglie ...

Ponte Morandi - verso la “svolta” : la Procura accelera - nuovi nomi e accuse : L’inchiesta sul crollo del viadotto entra nella “fase due”. Il numero degli indagati potrebbe superare i cinquanta

svolta storica in Vaticano : “Sì all’asportazione dell’utero se inidoneo alla procreazione” : La Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato parere positivo sulla liceità dell’isterectomia, ovvero l’asportazione dell’utero, quando la donna sia impossibilitata a procreare.Continua a leggere

svolta ecologica per i nostri alberi di Natale : niente più discarica - saranno riciclati per creare prodotti di consumo : L’albero di Natale, che ogni dicembre entra nelle nostre case con il suo profumo inconfondibile, ha centinaia di migliaia di aghi che impiegano un lungo tempo per decomporsi. Quando accade, però, questi emettono una grande quantità di gas serra, che contribuisce all’aumento della sua impronta di carbonio (parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas generate da un prodotto). La Dott.ssa Kartey, dottoranda del Dipartimento di ...

Eni : nel 2019 punto di svolta nella realizzazione del progetto Rovuma LNG : La Joint venture tra Eni, Exxon Mobil e altre big petrolifere sembra ormai ad un punto di svolta fondamentale e, con essa, la prima fase del del progetto Rovuma LNG nel 2019 sembra essere più vicina ...

Cessione Reggina - ufficiale il passaggio di proprietà e pagati gli stipendi : arriva la svolta! : Cessione Reggina – Il peggio sembra alle spalle. Svolta in casa Reggina, ufficiale il passaggio del club e pagati gli stipendi di settembre ed ottobre, la gara contro la Vibonese si disputerà regolarmente: “In data odierna sono state raggiunte le intese per la Cessione del Club. Il closing sarà realizzato entro il mese di Gennaio 2019. Con riferimento agli stipendi dei calciatori e dei dipendenti afferenti le mensilità di ...

Un posto al sole - anticipazioni prossima settimana : la svolta : anticipazioni Un posto al sole, puntate 24-28 dicembre: la confessione Un posto al sole andrà regolarmente in onda anche durante le festività natalizie. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 dicembre svelano che finalmente si arriverà a una svolta nella vicenda riguardante l’omicidio di Veronica Viscardi. Valerio vuole evitare che la figlia finisca in prigione ma la ragazza finisce lo stesso per mettersi nei guai. In un ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : 'Daremo una svolta al programma - ecco come sarà' : 'La televisione troppo spesso genera mostri o ci martella con notizie preoccupanti e allarmanti, per non parlare dei problemi concreti che viviamo tutti i giorni, dal mutuo in poi. Io nel 2019 vorrei ...