Fuga di monossido di carbonio | Ancona | muore nel sonno a 11 anni Grave il fratellino

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Qualche giorno fa abbiamo parlato di una tragica situazione molto simile, oggi purtroppo, è capitato di nuove. Siamo a Sassoferrato, dove una bimba di 11ha perso la vita per una intossicazione dadi. Il, sette, lotta fra la vita e la morte. I genitori, invece, stanno bene e sono stati loro a lanciare l’allarme. Probabile che il tutto sia stato causato da una stufa artigianale presente nella stanza dove dormivano i due figli. Sono ore di angoscia per una famiglia, sembra di origine del Sud America, che abita in una casa nella frazione Aspro-Coldellanoce del comune di Sassoferrato.Questa mattina, 11 gennaio, intorno alle 7:15/7:30, i genitori hanno dato l’allarme. A raccogliere la chiamata, i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia che sono intervenuti sul posto con una squadra di cinque uomini a bordo di un mezzo. In loro aiuto, è giunta ...