Trono Over | Riccardo Guarnieri di nuovo nel cast | la reazione di Ida

Uomini e donne - Trono Over : la Galgani salutata a sorpresa dal fratello della Cipollari : La puntata di Uomini e donne di ieri 9 gennaio, dedicata al trono over, ha visto Angela Di Iorio protagonista di uno scherzo. La dama non ha mai negato di essere alla ricerca di un uomo benestante, che sappia soddisfare i suoi sogni tra i quali cene, viaggi o altri capricci simili. Attraverso una lettera scritta ad Aladino, Angela ha chiesto di conoscere una persona buona e gentile, in grado di capirla anche nei suoi aspetti più criticati. E il ...

U&D - Trono Over : Armando chiede scusa alla De Filippi per la sua ambiguità : Moltissimi colpi di scena nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, dove, secondo le anticipazioni fornite da 'il Vicolo delle news' Armando è tornato nello studio di Maria De Filippi facendo mea culpa e chiedendo scusa per aver preso in giro la redazione e la stessa conduttrice, raccontando tutta la verità sul suo reale rapporto con Noel. Tutto ciò è avvenuto a seguito della loro espulsione dal programma dopo l'ultima ...

Anticipazioni Uomini e Donne : dama del Trono Over fa una segnalazione : Barbara De Santi fa una segnalazione a Uomini e Donne Una nuova segnalazione a Uomini e Donne segnerà la puntata odierna del Trono Over. Sarà Barbara De Santi a raccontare una voce di corridoio sentita su un cavaliere del parterre del segmento senior della trasmissione di Canale5. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi trasmetterà il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di UeD. Al centro dello studio ci saranno anche Luisa e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/01 : Due sedute al centro, una è per Angela che, dopo la lettera di Raffaele, ha deciso di scriversene una sua, ma prima di leggerla critica Paolo per aver prima promesso di regalarle un biglietto per una crociera e poi di aver fatto dietrofront per non far indispettire Gemma. Parte dunque la musica di Cenerentola, ma la lettera è indirizzata ad Aladino e al famoso genio della lampada. Angela con il suo scritto vuol far risaltare il suo modo di ...

Uomini e Donne : diretta puntata del Trono Over : Questo nuovo anno è iniziato davvero con il botto a Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Proprio ieri, 7 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Durante la puntata, abbiamo potuto vedere un chiaro riavvicinamento tra Gemma e Rocco. La coppia, infatti, ha recuperato durante le feste natalizie con baci ed effusioni amorose che però non sono andate oltre, per volontà della ...

Uomini E Donne Trono Over : cosa è accaduto realmente tra Luisa - Barbara e Alessio?! : Uomini e Donne gossip: Barbara e Luisa smentiscono il bacio dato ad Alessio, ma Gianni Sperti non ci crede Un vero e proprio mistero a Uomini e Donne che vede protagonisti Luisa, Barbara e... L'articolo Uomini E Donne Trono Over: cosa è accaduto realmente tra Luisa, Barbara e Alessio?! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/01 : Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si parte da un filmato relativo alle vicissitudini sentimentali di Gemma, vedi la chiusura con Paolo e la riapertura con Rocco, quindi con un secondo video che fa riferimento al post puntata scorso e all’ennesimo battibecco con Tina, questa volta dietro le quinte. Oggi la veterana del programma fa il suo ingresso in studio e parte subito il consueto botta e risposta con Tina, ma ora ha ancora ...

U&D - Trono Over 07/01 : Gemma e Rocco rivelano di essersi baciati : Lunedì 7 gennaio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del trono over del 2019, che a dire il vero non ha riservato molte sorprese per tutti i fan show di Maria De Filippi. Al centro della scena oggi pomeriggio abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e le sue vicende amorose con l'ex Paolo e con Rocco Fredella. Immancabile è stata anche la discussione scoppiata fra Barbara De Santi, Alessio Mancini e Luisa Anna Monti. Un altro bacio fra ...

Uomini e Donne - Trono Over : tra Gemma e Rocco è di nuovo passione : La prima puntata dell'anno del dating show di Maria De Filippi torna con la prima parte del trono over.

GEMMA E ROCCO SI SONO LASCIATI?/ Video Uomini e donne : 'Io avevo portato lo spazzolino ma lei...' - Trono Over - : GEMMA e ROCCO si SONO LASCIATI? Ecco il Video di Uomini e donne del 7 gennaio: i due protagonisti del Trono Over si diranno addio?

Spoiler Uomini e Donne - Trono Over : Gemma torna nuovamente single : Gemma è nuovamente single. Infatti nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, riesce a regalare sempre momenti esilaranti per gli appassionati del programma. Tuttavia, la puntata registrata qualche giorno fa (precisamente il 4 gennaio 2019) non sfugge a questa regola, le ultime anticipazioni riguardano la protagonista indiscussa del trono ...

Uomini E Donne anticipazioni. Colpo di scena nel Trono Over : Angela lascia lo studio. Leggi per saperne di più : Nuovi colpi di scena nelle nuove puntate della trasmissione condotta da Maria de Filippi in onda dalla prossima settimana Il 2019 di Uomini e Donne si aprirà in modo movimentato per alcuni dei... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni. Colpo di scena nel trono over: Angela lascia lo studio. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne Trono Over - Gemma Galgani e quei messaggi ambigui... A chi sono destinati : Strane frasi di Gemma Galgani subito dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne, trono over . La protagonista del programma di Maria De Filippi ha lanciato dei messaggi ambigui tra le storie del ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over : Angela lascia : Il 2019 di Uomini e Donne si aprirà in modo movimentato per alcuni dei protagonisti del trono over che non smette mai di evolvere situazioni, soprattutto quelle lasciate in sospeso nell'anno vecchio. Secondo le Anticipazioni rilasciate dal sito ilvicolodellenews, per Gemma il nuovo anno riporterà alla luce vecchi problemi.La dama infatti dovrà fare i conti con le critiche di Tina che torna ad attacarla, accusandola non di voler solo ...