Tav | Salvini | ' In caso di bocciatura dei tecnici referendum scelta obbligata'

Salvini : “Porti sono e restano chiusi. Ue mantenga impegni - poi ne parliamo. Tav? Va terminato - come la Tap” : “Reddito di cittadinanza? Lo voteremo se ci saranno un aumento di centinaia di migliaia di pensioni di invalidità, il sostegno alle famiglie numerose con i bimbi, i paletti per i furbetti per evitare che ci sia chi fa due lavori in nero e poi si piglia pure il reddito di cittadinanza. Conto che ci siano tutte queste cose, come erano negli accordi col M5s. Io rispetto gli accordi che firmo con gli altri e mi aspetto che gli altri facciano ...

Tav - Salvini : 'Se analisi dei tecnici sarà negativa - si andrà al referendum' : Secondo Marco Ponti, coordinatore del gruppo di lavoro del Mit (il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la relazione finale sulla Tav avrebbe concluso le sue valutazioni con una bocciatura dell'opera. Salvini ha perciò rilasciato delle dichiarazioni in cui afferma che se le cose stanno così, non si potrà evitare un referendum. Di Maio invece sembra ancora cauto nel tirare conclusioni....Continua a leggere

Tav : nuovo scontro nel governo. Salvini apre a referendum : 'Meglio finirla' : ... che gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i ...

Scontro sulla Tav e l'analisi costi-benefici : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Salvini : avanti sulla Tav - nessuno potrebbe fermare un referendum : Roma, 10 gen., askanews, - 'Io commento quello che ho visto e letto, in questi mesi ho letto cose mai viste. Io sulla Tav dico di andare avanti, non mi fido di indiscrezioni giornalistiche. Tuttavia ...

Tav - Salvini : in caso di valutazione negativa sì a referendum. Di Maio : «Contrari all’opera» : «Al governo si discute, anche sulle infrastrutture. Io sono a favore di nuove strade e ferrovie. La Tap, ad esempio, è in corso di lavorazione. Sono a favore della Tav e affinché vada...

Tav - Salvini apre al referendum : “Se analisi dei tecnici negativa - non potremmo fermare richiesta dei cittadini” : “Se l’analisi dei tecnici sulla Tav fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il tema dell’alta velocità ai microfoni di Rtl. Il leader, però, è rimasto vago sulla relazione tecnica costi-benefici, commissionata dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e consegnata ieri pomeriggio all’esecutivo, come ha rivelato il ...

Tav - Salvini : 'Continuo a tifare per Italia che cresce e va avanti' : 'Continuo a tifare per un'Italia che cresce e che va avanti'. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista con Maria Latella a Radio24. 'È curioso che alcuni giornali abbiano i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio : Tre porte in faccia a Salvini. L’accordo con l’Ue sui migranti - i no della destra polacca e il Tav : Nervi tesi Salvini non la prende bene: “Conte mi ha scavalcato” In tarda serata il vertice di governo per chiarire la situazione dopo lo strappo del premier sull’immigrazione: “il capitano” è furioso di Tommaso Rodano Che bel vedovo di Marco Travaglio Quando Ivo Caizzi, inviato del Corriere a Bruxelles, ha accusato il suo vicedirettore Federico Fubini di aver diffuso la fake news della certissima, già decisa procedura d’infrazione ...

Rai - Salvini polemico : «Mi aspetTavo un cambiamento e un’obiettività più veloci» : Matteo Salvini La Rai ‘del cambiamento’ non è cambiata abbastanza: Matteo Salvini si aspettava uno scossone a Viale Mazzini, ma sinora – a suo giudizio – un vero rinnovamento non c’è stato. Lo stesso vicepremier, intervistato ieri sera a Quarta Repubblica su Rete4, ha manifestato un certo disappunto commentando la situazione del servizio pubblico. Rispondendo ironicamente a Nicola Porro, che gli chiedeva se fosse ...

Repubblica : «Gli ultrà aspetTavano da dieci anni un ministro come Salvini» : Cancella Maroni Repubblica commenta in prima pagina le parole di ieri di Matteo Salvini dopo il vertice sul calcio. E logicamente sottolinea come la conferenza del ministro dell’Interno sia stata un balsamo per le tifoserie organizzate. Ha parlato come uno di loro. Ecco cosa scrive Paolo Berizzi nel commento. Dunque la ricetta di Matteo Salvini contro la violenza e il razzismo ultrà è ripristinare le trasferte di massa (magari coi treni ...