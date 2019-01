Stracotto di maiale

cosacucino.myblog

(Di giovedì 10 gennaio 2019)diQuesto piatto è il ricco e sostanzioso secondo della tradizione italiana. Si presta a moltissime varianti, in sostanza una per ogni regione della nostra amata nazione.Con le temperature che si abbassano, questa ricetta dellodial vino rosso risulta essere l’ideale.Si tratta di una ricetta piuttosto impegnativa dal punto di vista del tempo necessario e di conseguenza adatta per il pranzo della domenica, inoltre proprio per il fatto che losia un piatto che si gusta preferibilmente caldo, lodial vino rosso costituisce un secondo molto ricco.Questo piatto è il ricco e sostanzioso secondo della tradizione italiana. Si presta a moltissime varianti, in sostanza una per ogni regione della nostra amata nazione.La parte delmigliore per questa ricetta è la lombata, detta anche lonza: è una parte carnosa ...