Sci | Sofia Goggia torna ad allenarsi | le prime immagini IL VIDEO

Sci alpino - Sofia Goggia si allena tra i pali. Rulfi : “Difficile un rientro prima dei Mondiali” : Sofia Goggia vuole rientrare a tutti i costi in vista dei Mondiali di Are in programma dal 4 al 17 febbraio. Manca meno di un mese alla rassegna iridata che si disputerà nella nota località svedese e la Campionessa Olimpica di discesa libera deve recuperare dall’infortunio occorsole lo scorso ottobre durante un allenamento (frattura del malleolo). Ieri la bergamasca è tornata in pista a Monte San Pietro (provincia di Bolzano) dopo aver ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta al rientro. Mirino su Cortina d’Ampezzo pensando ai Mondiali : Obiettivo Mondiali di Are. Fin dal primo momento dopo l’infortunio dello scorso Ottobre, il primo pensiero di Sofia Goggia è stato rivolto proprio alla rassegna iridata del prossimo mese di Febbraio. La bergamasca è ormai vicinissima al rientro, che avverrà nelle gare veloci italiane di Cortina e quello sarà il primo test per valutare lo stato di forma della campionessa olimpica di discesa libera. Il recupero dalla frattura del malleolo ...

Sci alpino - si allunga il recupero di Sofia Goggia. Il malleolo fa ancora male - gare di Cortina a rischio : Sofia Goggia, dall’ottobre scorso, è alle prese con il delicato recupero da un infortunio. La campionessa olimpica di discesa libera era infatti caduta a Hintertux durante un allenamento di gigante, procurandosi la frattura del malleolo destro. Nei piani iniziali la bergamasca contava di poter rientrare in gara nelle tappe di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo, in programma dal 17 al 20 gennaio, trampolino di lancio ideale verso i ...

Così la più veloce ha imparato ad andare piano. Lo Sci di Sofia Goggia : All’inizio era la frenesia a dominarla. C’erano la consapevolezza di avere talento e la determinazione spingeva Sofia in quella direzione lì, alla ricerca del successo, verso la realizzazione professionale: gli indizi erano sempre tutti giusti. Mai il momento. In maniera particolare non lo fu il 4 d

Così la più veloce ha imparato ad andare piano. Lo Sci di Sofia Goggia : "In questo mondo tempi e spazi sociali sono esauriti. Perché anche l'invasione del telefono ti toglie qualcosa. Quante volte metti un appuntamento all'ultimo? Io ho fatto un'agenda in cui scrivo i ...

Sci alpino - Sofia Goggia “Mi manca gareggiare con Vonn. Saremo io - lei e Stuhec come nel 2017” : Il 2019 segnerà il ritorno alle gare di Sofia Goggia. La bergamasca si è raccontata in un’intervista a La Stampa, dove ha parlato prima di tutto della sua condizione attuale: “Ho deciso di posticipare il rientro, voglio essere sicura di avere una struttura a livello muscolare che mi consenta di esprimermi come desidero. Sono molto tranquilla e in gran forma. Grazie alla fisioterapia ho recuperato dall’infortunio per essere ...

Sci alpino - Sofia Goggia torna sulla neve! Rientro per le gare di Cortina in vista : Sofia Goggia manda forti segnali di vitalità, come si suol dire. La campionessa olimpica della discesa libera di sci alpino a PyeongChang e riferimento del nostro movimento è tornata a cimentarsi sulla neve a Pila, in Val d’Aosta, come riporta la Gazzetta dello Sport, per un test dopo la frattura al malleolo peroneale destro del 19 ottobre, rimediata sul ghiacciaio di Hintertux nei giorni di rifinitura prima del gigante di apertura di ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho anche messo in preventivo che possa essere una stagione di transizione” : Morde il freno, ma lo fa con criterio, Sofia Goggia: l’azzurra dello sci alpino, costretta ai box da un infortunio giunto praticamente ad inizio stagione, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Alla Rosea l’azzurra ha parlato dei suoi nuovi piani, ma anche degli obiettivi a breve e lungo termine. Un infortunio non sempre porta un’accezione totalmente negativa, anzi ...

Sci – Sofia Goggia spettatrice alla tappa del Bormio di Coppa del Mondo : “è davvero una discesa tosta” : Sofia Goggia spettatrice alla tappa del Bormio di Coppa del Mondo. La pista Stelvio le mette paura Sofia Goggia scalpita. La frattura al malleolo che non le ha ancora permesso di gareggiare in Coppa del Mondo è ormai saldata e la campionessa olimpica della discesa lavora duramente per rientrare a gennaio. Ma venerdì 28 dicembre sarà davanti alla televisione per non perdere un solo secondo della discesa di Bormio. “Sulla Stelvio vedi ...

Sci Alpino - Sofia Goggia torna in pista il 2 gennaio dopo l'infortunio : Sofia Goggia torna in pista il 2 gennaio . Così ha comunicato in un incontro con la stampa avvenuto questa mattina a Milano per presentare il suo nuovo sponsor per il 2019: Fassi leader internazionale ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimetto gli Sci il 27 dicembre - voglio una medaglia ai Mondiali” : Sofia Goggia è ormai pronta per tornare sugli sci dopo l’infortunio dello scorso 20 ottobre con la rottura del malleolo destro. La Campionessa Olimpica di discesa libera sembra essere sulla via della guarigione e presto dovrebbe tornare protagonista come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Martedì farò l’ultimo accertamento per verificare la corretta calcificazione ossea, poi il 27 dicembre ...

Sci alpino - Sofia Goggia a 360 gradi - dalle Olimpiadi 2026 all'infortunio : 'avrò 32 anni - ma non si sa mai' : Per quest'anno la coppa del mondo è impossibile, ho saltato Lake Louise e Val Gardena. Non ci voglio pensare alla coppa del mondo di discesa, quando rientrerò farò del mio meglio e poi spero di fare ...