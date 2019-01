Rigopiano | multa per i fiori al figlio morto Vogliono farmi tacere

Porta i fiori alla tomba del figlio - multato padre di una vittima di Rigopiano : Una multa da 4.550 euro per aver violato, il 21 maggio dello scorso anno, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area dove, il 18 gennaio del 2017, si verificò la valanga di Rigopiano . È quanto ha stabilito il gip del tribunale di Pescara, aderendo a una richiesta del pm Salvatore Campochiaro formulata il 3 luglio dell'anno scorso, nei confronti di Alessio Feniello, originario di Valva, nel Salernitano, padre del ...

Rigopiano - papà di una vittima multato per aver portato dei fiori : «Non pago - mi mettano in carcere» : Poco meno di due anni fa la slavina che travolse e distrusse l'Hotel Rigopiano a Farindola (Pescara) fece 29 morti: il papà di una delle vittime, Stefano Feniello, è stato ora...

Rigopiano - il papà di una vittima multato per aver portato dei fiori. «Non pago - mi mettano in carcere» : Poco meno di due anni fa la slavina che travolse e distrusse l'Hotel Rigopiano a Farindola (Pescara) fece 29 morti: il papà di una delle vittime, Stefano Feniello, è stato ora...

Rigopiano - il papà di una vittima multato per aver portato dei fiori. «Non pago - mi mettano in carcere» : Poco meno di due anni fa la slavina che travolse e distrusse l'Hotel Rigopiano a Farindola (Pescara) fece 29 morti: il papà di una delle vittime, Stefano Feniello, è stato ora...

Rigopiano - padre di una vittima multato per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...