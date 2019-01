Jeff Bezos divorzia | non sarà più l’uomo più ricco del mondo

Il vero motivo per cui Jeff Bezos si sta separando : Secondo National Enquirer il patron di Amazon Jeff Bezos non sta divorziando così amichevolmente come vorrebbe mostrare al pubblico. Infatti, sembra che Bezos avesse una relazione con una ex presentatrice televisiva e pilota di elicotteri, la 49enne Lauren Sanchez. Al momento, la Sanchez è ospite fissa per un programma della ABC, The View.Secondo l'Enquirer sarebbe questo il motivo per cui si stanno separando, anche se una fonte ...

Jeff Bezos - l'uomo più ricco del mondo divorzia : Jeff Bezos, padre di Amazon, ha annunciato sui social il divorzio da MacKenzie Bezos, sua moglie da 25 anni.«Abbiamo deciso di divorziare e continuare le nostre vite come amici. Ci riteniamo estremamente fortunati a esserci incontrati». «Abbiamo avuto una vita meravigliosa come coppia sposata e abbiamo un grande futuro davanti a noi. Anche se l'etichetta è diversa, restiamo una famiglia». prosegui la letturaJeff Bezos, l'uomo più ricco ...

Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno annunciato il loro divorzio : Il fondatore e amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno annunciato il loro divorzio. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Bezos con un tweet. Dopo «un lungo periodo di separazione», si legge nell’annuncio firmato da entrambi,

Il proprietario di Amazon Jeff Bezos annuncia il divorzio dalla moglie : Jeff Bezos e sua moglie Mackenzie hanno deciso di divorziare. Lo annuncia Bezos. "Abbiamo deciso di divorziare e continuare le nostre vite come amici". "Ci riteniamo estremamente fortunati a esserci incontrati" afferma il patron di Amazon. "Abbiamo avuto una vita meravigliosa come coppia sposata e abbiamo un grande futuro davanti a noi. Anche se l'etichetta è diversa, restiamo una famiglia".Jeff Bezos potrebbe perdere il titolo di ...

New York - donazione a 24 associazioni di beneficenza : assegno milionario da Jeff Bezos : È successo a New York il 20 Novembre, Jeff Bezos, imprenditore, presidente e amministratore delegato di Amazon.com, la più grande società di commercio elettronico al mondo, decide di aiutare le associazioni di beneficenza che si occupano di famiglie senza una casa. E lo fa staccando un assegno da 97,5 milioni di dollari che sarà diviso tra 24 organizzazioni situate in 16 stati diversi, tramite "Day One Fund", il suo fondo di beneficenza nato ...

Black Friday 2018 - Jeff Bezos ammette : “Anche Amazon un giorno fallirà” : Macina miliardi di dollari di ricavi, ha mandato in crisi il commercio tradizionale e nulla sembra poter fermare la sua ascesa. Ma Amazon – parola del suo fondatore e amministratore delegato Jeff Bezos – un “giorno fallirà”: “non è too big to fail” e il “nostro compito è quello di ritardare” il fallimento “il più possibile”. Senza giri di parole, Bezos illustra quale a suo avviso potrebbe essere il maggiore errore di Amazon, ovvero ...

Prima o poi Amazon fallirà. Parola di Jeff Bezos : Focus sul cliente La domanda rivolta a Bezos si riferiva alla cronaca recente, e in particolare al destino della catena di grandi magazzini americani Sears finita in bancarotta a ottobre. Prima o poi ...

Amazon? Per Jeff Bezos non è Too Big to Fail. 'Un giorno fallirà - andrà in bancarotta' : Amazon Too Big To Fail, ovvero troppo grande per fallire? Non la pensa così lo stesso fondatore e amministratore delegato, Jeff Bezos, che ha risposto a una domanda sul futuro del colosso retail, ...