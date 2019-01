Francesca Fialdini a La vita in diretta | “Sono raffreddata | non ho voce”

Vita in diretta : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi verso Sanremo? : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si spostano a Sanremo con La Vita in diretta? Manca poco meno di un mese alla 69° edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, che anche quest’anno sarà condotto da Claudio Baglioni (per il secondo anno consecutivo direttore artistico). La kermesse canora, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Eurovisione su Rai1 dal 5 al 9 febbraio, settimana nella quale quasi tutti i programmi Rai daranno ...

Terremoto a La vita in diretta - il retroscena : fuori Francesca Fialdini. Arriva ‘lei’ : Non sono passati nemmeno quattro mesi dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai che già si parla di cambi di programma e soprattutto di conduttori. Secondo delle indiscrezioni riportate da Dagospia, il rotocalco scandalistico diretto da Roberto D’Agostino, Elisa Isoardi starebbe aspettando proprio dietro l’angolo per sostituire l’attuale conduttrice de La vita in diretta, Francesca Fialdini. Così, la bella ex di Matteo Salvini, affiancherebbe ...

La vita in diretta - la domanda di Tiberio Timperi imbarazza Francesca Fialdini : gelo in studio : I telespettatori de La vita in diretta sono ormai abituati a certi siparietti tra i conduttori – Tiberio Timperi e Francesca Fialdini – e pure a qualche scivolone. Il contenitore in onda su Raiuno ha chiuso il 2018 proprio con una serie di gaffe di Timperi, che deve essere arrivato piuttosto stanco alla fine dell’anno. Andiamo con ordine. La più clamorosa è stata sicuramente l’uscita a dir poco infelice sul collega Amadeus. Il conduttore voleva ...

Vita in diretta - Tiberio Timperi e la domanda a Francesca Fialdini : 'Con chi eri in ascensore?' - cala il gelo : Nuovo siparietto a La Vita in diretta tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini , con una battuta del primo che fa ancora calare il gelo in studio. La Fialdini ha raccontato di essere rimasta chiusa in ...

Vita in diretta - Francesca Fialdini criticata risponde in studio ai telespettatori : 'Vi prometto una cosa' : È stata travolta dalle critiche, Francesca Fialdini . La conduttrice di La Vita in diretta era finita nel mirino dei telespettatori sui social lo scorso 27 dicembre per una domanda fatta ad alcune ...

Francesca Fialdini ‘malata’ a La Vita in Diretta : le parole di Timperi : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini ha l’influenza. Gli auguri di Timperi Francesca Fialdini malata a La Vita in Diretta. A rivelarlo è stato poco fa il suo collega Tiberio Timperi. Difatti quest’ultimo oggi, a inizio puntata, ha rivelato che proprio in questi giorni pare ci sia il picco dell’influenza in Italia. E poco dopo, rivolgendosi a Francesca Fialdini, ha dichiarato schiettamente: “Ti auguro una pronta ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini a nudo : 'Sono una donna contemporanea' - la toccante confessione : 'Sono una donna contemporanea': Francesca Fialdini , 39enne conduttrice de La vita in diretta , è single e non ha figli ed è felice. 'Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più ...

Francesca Fialdini - fidanzato e figli : “Sono una donna contemporanea” : Francesca Fialdini, la conduttrice de La vita in diretta, parla della sua vita privata Francesca Fialdini è felice. La conduttrice de La vita in diretta ha 39 anni, è single e non ha figli. Una situazione che non pesa alla giornalista, più che mai concentrata sulla sua carriera. Che negli ultimi anni ha letteralmente spiccato […] L'articolo Francesca Fialdini, fidanzato e figli: “Sono una donna contemporanea” proviene da Gossip ...