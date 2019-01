F1 | Ocon non vuole perdere tempo | “se nel 2020 non troverò un sedile | mi concentrerò su

L’effetto Monna Lisa esiste ma non nella GiOconda. Studio sul dipinto di Leonardo : Il mito del magnetico sguardo di Monna Lisa che dà l’impressione di seguire con gli occhi chi la osserva tutto intorno, è confutato da uno Studio dell’Università di Bielefeld, in Germania, pubblicato sulla rivista i-Perception. Quello che viene definito, anche a livello scientifico, in onore al capolavoro di Leonardo Da Vinci “effetto Monna Lisa”, secondo i ricercatori esiste ma ironicamente non si verifica proprio col dipinto ...

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuOcontributo alla lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...

Leonardo - 'I quadri non si muovono dall'Italia'/ Louvre chiede i dipinti - ma se non si muove la GiOconda... : Il direttore degli Uffizi ha deciso di negare i dipinti di Leonardo da Vinci al museo del Louvre in vista dei 500 anni dalla morte dello scienziato

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...

Verstappen : “Ocon? Non è un mio rivale”. E interviene Jos : Era prevedibile che Jos Verstappen intervenisse dicendo la sua dopo quanto accaduto in Brasile. Molti hanno criticato il modo in cui il figlio Max ha spintonato Esteban Ocon dopo l’incidente in gara che gli ha fatto perdere la leadership. “Forse quello che ha fatto Max non è un bene“, ha detto Jos, che nel 2001 […] L'articolo Verstappen: “Ocon? Non è un mio rivale”. E interviene Jos sembra essere il primo su ...

F1 - Verstappen si difende dalle critiche : “le spinte ad Ocon? Non sapete cosa mi ha detto nel box FIA” : Il pilota olandese è tornato a parlare della rissa con Ocon, svelando un piccolo retroscena avvenuto proprio nel box della FIA Max Verstappen si difende, svelando i motivi che lo hanno spinto a mettere le mani addosso ad Ocon. Il pilota della Red Bull è tornato a parlare di quanto avvenuto in Brasile nel corso della trasmissione Peptalk, sul canale televisivo Ziggo Sport, svelando alcuni retroscena immediatamente precedenti alla rissa ...

Verstappen Ocon e non solo - tutte le liti e le risse in F1 : VIDEO : Il gesto gli costò uno stop&go di 10 secondi e alla fine dovette accontentarsi di chiudere il Gp al quarto posto, una posizione avanti rispetto al futuro campione del mondo. Nascar, Kyle Bush vs Joey ...

F1 - la Force India passa al contrattacco : “nessun complotto - è stato Verstappen a non dare spazio ad Ocon” : Il team principal della Force India ha scaricato le responsabilità dell’incidente al pilota olandese, colpevole di non aver lasciato spazio ad Ocon La Force India ed Ocon non chiedono scusa per l’incidente con Max Verstappen, anzi passano al contrattacco scaricando sull’olandese le responsabilità del contatto. Photo4/LaPresse A rispondere alle accuse rivolte nei confronti del proprio pilota ci ha pensato Otmar Szafnauer, ...

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

F1 - non è finita per Verstappen e Ocon : i due piloti convocati dai Commissari Sportivi dopo la rissa : La reazione del pilota olandese non è affatto piaciuta ai Commissari Sportivi, che potrebbero adesso comminargli una severa sanzione Max Verstappen rischia una pesante sanzione per il comportamento tenuto dopo il Gp del Brasile, avendo messo le mani addosso a Esteban Ocon durante la procedura del peso nel box della FIA. Photo4/LaPresse Il collegio dei Commissari Sportivi ha convocato i due piloti per capirne di più ed eventualmente ...

F1 – Scintille Ocon-Verstappen in Brasile - Esteban non si pente : “Max ha cercato di darmi un cazzotto” : Esteban Ocon non chiede scusa a Verstappen: le parole del pilota della Force India dopo il contatto con l’olandese della Red Bull in pista in Brasile Una gara spettacolare, oggi sul circuito di Interlagos: il Gp del Brasile ha visto trionfare Lewis Hamilton, che festeggia con la Mercedes il quinto titolo Costruttori consecutivo, ma è stato Max Verstappen il vero protagonista della gara. Sorpasso dopo sorpasso, l’olandese della ...