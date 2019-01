Clarissa Marchese e Federico Gregucci annunciano le loro nozze per il 30 maggio

Uomini e Donne - Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano. Annuncio su Instagram : Clarissa Marchese si sposa: l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram le nozze con Federico Gregucci, conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L’ex Miss Italia e lo sportivo si erano corteggiati e innamorati negli studi di Uomini e Donne, arrivando alla fatidica scelta, con tanto di petali rossi e dichiarazioni d’amore. La relazione è continuata anche lontano dalle telecamere e i fan li hanno ribattezzati ...

Clarissa Marchese - dettagli nozze. Nilufar e altre voci di UeD s’esprimono : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, arrivano i dettagli delle nozze. Nilufar e altre voci di UeD s’esprimono sul matrimonio “Ci siamo quasi”. Clarissa Marchese non sta più nella pelle. A breve convolerà a nozze con Federico Gregucci e oggi ha rilasciato via social qualche dettaglio in più sul matrimonio che si celebrerà a breve. Fulminea […] L'articolo Clarissa Marchese, dettagli nozze. Nilufar e altre voci di UeD ...

Clarissa e Federico - salta l’annuncio di matrimonio : parla la Marchese : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, salta l’annuncio di matrimonio. Qualcosa è andato storto: parla l’ex tronista di Uomini e Donne Prima delle vacanze, Clarissa Marchese e Federico Gregucci avevano promesso ai fan di fare, nel periodo natalizio, una sorta di annuncio ufficiale sul loro futuro matrimonio, con tanto di dettagli sulla data dell’evento. Però, il […] L'articolo Clarissa e Federico, salta l’annuncio ...

Botta e risposta al veleno sui social tra Clarissa Marchese e Fedez : Fedez e Chiara Ferragni sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone: al loro indirizzo sono infatti arrivate, da parte dii personaggi del mondo dello spettacolo e non, critiche al loro ruolo di genitori del piccolo Leone. L’influencer cremonese è sempre molto attiva sui suoi profili social, ma suo marito Federico non è da meno, e oltre alle numerose critiche personali i Ferragnez vengono spesso presi di mira per pubblicare numerosi scatti e ...

Chiara Ferragni - foto primo bagnetto di Leone : il commento di Clarissa Marchese e la risposta di Fedez : Al giorno d'oggi, basta un commento fuori posto per scatenare un vero e proprio polverone sui social. E' quello, capitato, oggi, (per fortuna finito a tarallucci e vino) tra Fedez e l'ex Miss Italia, nonché tronista di 'Uomini e Donne', Clarissa Marchese. Ma andiamo in ordine.prosegui la letturaChiara Ferragni, foto primo bagnetto di Leone: il commento di Clarissa Marchese e la risposta di Fedez pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre ...

Clarissa Marchese vs Chiara Ferragni - il commento sotto al video di Leo scatena le polemiche : In un attimo di nostalgia, Chiara Ferragni ha pubblicato il video del primo bagnetto di Leone, ma l'ex Miss Italia ha avuto...

Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni : un commento accende la polemica : Clarissa Marchese e la polemica contro Chiara Ferragni: cosa è successo Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni ha acceso la polemica su Instagram e sta facendo parecchio discutere. Cosa sta succedendo? È presto detto: un commento dell’ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato uno scontro sul profilo Instagram di Chiara. Oggi l’imprenditrice digitale ha pubblicato […] L'articolo Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni: un ...

Uomini e donne - Clarissa Marchese vede Striscia la Notizia e non resiste : la bordata al Grande Fratello vip : Clarissa Marchese , ex tronista di Uomini e donne , attualmente a Miami, lascia intendere in una stories su Instagram di non aver apprezzato il Grande Fratello Vip . Nel video la Marchese sta ...