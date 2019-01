Byton M-Byte - Svelati gli interni definitivi - VIDEO

quattroruote

(Di giovedì 10 gennaio 2019) A un anno di distanza dalla presentazione della concept, laè tornata al Ces di Las Vegas per svelare glidella sua prima Suv elettrica la M-. La startup cinese ha evoluto il design dell'abitacolo senza tuttavia stravolgerlo: un grande schermo da 48" è rimasto a dominare la plancia e si abbina, come sul prototipo, a un touch screen integrato nel volante. La produzione della sport utility inizierà durante la prossima estate al termine della fase di collaudo dei prototipi.Cinque schermi. Lo Shared Experience Display (Sed) è, per il momento, lo schermo più grande mai utilizzato su un modello di produzione e si estende per tutta la larghezza dell'abitacolo. La Casa ha già comunicato che il display soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dei mercati in cui la sport utility sarà venduta e grazie a una grafica appositamente studiata non distrarrà ...