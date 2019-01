“11 gennaio scuole chiuse” Allerta maltempo | in ogni regione i comuni interessati

caffeinamagazine

: ?#AlessandraAmorosoDay ANNULLATO causa influenza. L'appuntamento con @AmorosoOF , previsto per ven 11 gennaio negli… - RaiRadio2 : ?#AlessandraAmorosoDay ANNULLATO causa influenza. L'appuntamento con @AmorosoOF , previsto per ven 11 gennaio negli… - Palazzo_Chigi : Gli impegni del Presidente @GiuseppeConteIT del 10 e dell’11 gennaio - Agenzia_Ansa : Venti anni senza #DeAndré, il cantautore genovese scomparve l'11 gennaio 1999. Da Marinella a Smisurata preghiera t… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi,ancora chiuse domani, venerdì 11, a causa dell’meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. I territori più colpiti restano quelli di Campania, Basilicata e Abruzzo. Proprio alcunidi quest’ultima, hanno già annunciato la chiusura delleanche per domani.Si tratta di Rapino, Pizzoferrato, Penne, Chieti, Orsogna, Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro. In Calabriadiordine e grado chiuse domani ad Acri, in previsione della possibilità di formazione di ghiaccio attesa ...