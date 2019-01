Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 15 | 10

Scuola - personale ATA Ultime Notizie : dal 2020 si cambia - pulizie solo con dipendenti : A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 445 assistenti amministrativi e dei 23 tecnici, assunti nell’anno scolastico 2018/2019. Tale disposizione è la diretta conseguenza di quanto contenuto nell’articolo 1, (commi da 619 a 621) della legge n. 205/2017. Scuola, pulizie: dal 2020 si cambia Dal 1° gennaio 2020, invece, le ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - continui contatti per Kouamè : si attende la fumata bianca a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a breve la fumata bianca per Kouame. L'attaccante del Genoa è prossimo al trasferimento.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Psg prepara 90 milioni per Allan : ingaggio da star per il centrale : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il Psg è pronto a piombare su Allan. Pronta sul piatto un'offerta da 90 milioni di euro.

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al confine con il Messico c’è una crisi Umanitaria di sicurezza Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico essenziale un discorso conciso di 8 minuti in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l’emergenza Nazionale uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - rinnovo congelato per Hysaj e cessione difficile : la clausola è 50 mln : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: contatti con l'agente di Hysaj, ma situazione delicata. rinnovo in stallo e cessione difficile vista la clausola.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra se parte Ghoulam. Oggi incontro con l'agente di Elseid Hysaj.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Acquisizione STX - arriva un indagine europea - 9 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Acquisizione STX, arriva un indagine europea; Heathrow sospesi tutti i voli , 9 gennaio 2019, .

