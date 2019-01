huffingtonpost

: Starbucks a Roma: a settembre aprirà vicino ai Musei Vaticani - HuffPostItalia : Starbucks a Roma: a settembre aprirà vicino ai Musei Vaticani - MaurizioAmoros4 : RT @rep_roma: Roma, a settembre apre Starbucks vicino ai Musei Vaticani [news aggiornata alle 13:44] - claulitt : RT @rep_roma: Roma, a settembre apre Starbucks vicino ai Musei Vaticani [news aggiornata alle 13:44] -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Dopo Milano,si lancia alla conquista di. Come riporta il sito www.gugsto.it, la prima apertura nella Capitale è prevista trae ottobre di quest'anno in zona. È un'area a grande densità turistica quella scelta da Percassi, licenziatario per l'Italia, per il primo'Core' (il format di caffetteria tradizionale) di. Con più di sei milioni di visitatori all'anno, quellisono, infatti, tra ipiù visitati al mondo. La vicinanza di San Pietro e di Borgo Pio non farà che da moltiplicatore alla potenziale affluenza di clienti della caffetteria. A questo primo opening potrebbe seguirne a stretto giro un altro, sempre in una zona di grande passaggio come Piazza di Spagna o la Stazione Termini.Dopo l'ingresso in pompa magna del brand statunitense nel mercato italiano con la 'Reserve ...