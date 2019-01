Morto Paolo Paoloni | addio al Megadirettore Galattico di Fantozzi

Paolo Paoloni - Morto il “megadirettore galattico” di Fantozzi : E’ morto all’età di 89 anni Paolo Paoloni, il mega direttore galattico di Fantozzi. Scoperto da Luciano Salce, con il quale recitò in molti film a partire dal 1968, è stato interprete di molte pellicole, anche di genere horror (come Cannibal Holocaust, La casa nel tempo e Fairytale). Ha avuto anche alcuni ruoli in tv: nel 2000 era nel cast della serie Nebbia in Val Padana nella quale aveva il ruolo di maggiordomo della villa di Cochi ...

Morto Paolo Donati - addio a 78 anni al musicologo che inventò programmi cult alla radio : Si è spento ieri in una clinica romana Paolo Donati, musicologo ed esperto di lirica. In Rai è stato una figura fondamentale, fondatore alla radio pubblica di trasmissioni come "La Barcaccia", vero e proprio cult per appassionati melomani, da cui nacque un'idea di divulgazione della musica classica e della lirica colta e lieve allo stesso tempo.Continua a leggere

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ : Morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...

Tifoso Morto : Giampaolo - servono regole : ANSA, - GENOVA, 28 DIC - "Gli scontri di Milano? Il mio commento si andrebbe ad aggiungere a tantissimi altri e così non si va da nessuna parte: non voglio accodarmi. Ci vogliono le regole e il ...

"un Morto ogni tanto" - Paolo Borrometi presenta a Lecce il suo libro : Lecce - 'ogni tanto un murticeddu , vedi che serve! Per dare una calmata a tutti!'. Nelle intercettazioni l'ordine è chiaro: Cosa Nostra chiede di uccidere il giornalista che indaga sui suoi affari. ...

Morto tifoso interista - Pierpaolo Marino a CalcioWeb : “non basta il daspo” : Ultima giornata di campionato drammatica in Serie A, il turno si è concluso con il match tra Inter e Napoli, successo dei nerazzurri ma anche momenti di grande tensione con gli scontri tra tifosi prima del match. In mattinata è Morto un tifoso nerazzurro, adesso si valuta anche la sospensione del campionato. Il supporter dell’Inter nella serata di ieri è stato investito da un van di tifosi del Napoli che provavano a fuggire dagli ...

Scherzi a parte - Malena da Paolo Bonolis : choc in diretta - ci scappa il Morto : Malena è stata vittima di Scherzi a parte , lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Ma lo 'scherzo' è stato molto pesante e il popolo social si è indignato. L'attrice a luci rosse si è infatti ...

In "Un Morto ogni tanto" la battaglia civile ed umana di Paolo Borrometi contro la mafia invisibile. : Uscito da neanche due settimane è, ad oggi, praticamente quasi introvabile il libro di Paolo Borrometi, "Un morto ogni tanto", per il successo che sta avendo. Qualcosa che rende omaggio alla stesura di un lavoro di inchiesta forte e coraggioso. Un' opera che ha portato fin dai primissimi giorni della sua uscita nuove minacce al suo autore, già sottoposto ad una vita ormai blindatissima da cinque anni.Cinque anni di continue ...