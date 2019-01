Una ' firma' cerebrale della monogamia

Svelata Una truffa online con Una falsa mail firmata Netflix : Una nuova truffa online usa mail di phinshing fingendo che provengano da Netflix. Negli Stati Uniti la Federal trade commission, l’agenzia che si occupa della tutela dei consumatori e ha scoperto l’inganno, ha avvisato gli utenti, sollecitandoli a stare attenti alle email che potrebbero ricevere nei prossimi giorni. L’avviso giunge dopo le segnalazioni di diversi utenti riguardanti la recezione di email che provenivano apparentemente ...

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da Una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...

Dal Texas e non solo : i grandi maestri americani in Una collana firmata da Joe R. Lansdale : Il primo titolo sarà La banda dell'altro mondo di Neal Barrett Jr. Seguirà «uno splendido romanzo di Lewis Shiner, uno dei miei amici più stretti nella comunità degli scrittori americani ...

Inter-Icardi - Una firma non basta : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Inter, giocatori "in tiro" alla festa di Natale Ausilio risponde a Wanda Wanda, Icardi e la Juve

Trump firma Una legge in difesa dei cristiani perseguitati : Il governo degli Stati Uniti, per stretto volere di Donald Trump, ha voluto sottoscrivere un obbligo legislativo: tutelare i cristiani perseguitati dai fondamentalisti islamici. Gli scenari coperti sono, almeno fino a questo momento, quelli della Siria e dell'Iraq. La legge firmata dal tycoon estende l'impegno a una concreta lotta da portare avanti contro chi usa prendere di mira tanto la minoranza cristiana quanto quella degli yazidi.L'atto, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho pensato al ritiro prima di firmare con Honda. Ho avuto quasi Una depressione” : Jorge Lorenzo ha svelato un retroscena molto importante sulla sua carriera nel Motomondiale e ha dichiarato di avere pensato al ritiro prima di firmare l’accordo che lo legherà con la Honda. Lo spagnolo aveva siglato un biennale con la Ducati ma il 2017 non era andato come tutti si aspettavano e nel 2018 è stato subito messo in discussione, venendo poi messo ai margini della scuderia di Borgo Panigale. In quel momento il 31enne ha pensato ...

L'Orvietana vince con Una rimonta firmata Colace e Perquoti : Il gol che porta L'Orvietana a un solo punto dalla zona play off è la condivisione di meriti per Perquoti, autore e Caciolla, il fabbricante. Due ragazzi made Orvietana, perché nascono giocatori nel ...

Patto tra Stati Uniti e Cina - firmata Una tregua di 90 giorni sui dazi : Accordo tra Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires: tre mesi entro i quali Stati Uniti e Cina dovranno trovare un accordo a tutto campo

Cos'è il Global Compact/ Accordo ONU per dare Una risposta globale all'immigrazione : l'Italia non firma? - IlSussidiario.net : Cos'è il Global Compact? Il trattato ONU per dare risposte Globali al problema dell'immigrazione vede contrari USA e blocco Visegrad: l'Italia firmerà?

Smascherato un attacco phishing con Una finta mail firmata Spotify : Gli addetti alla cybersicurezza di App River, azienda statunitense di protezione di caselle email, hanno scoperto una campagna di phishing legata a Spotify, come ha rilanciato il sito italiano di cybersecurity Security Affairs. I criminali informatici hanno contattato diversi utenti di Spotify tramite la classica email truffa, con la quale vengono richiesti i dati personali per “confermare l’account”. La mail poi reindirizza l’utente sul sito di ...

Matera-Siracusa 2-1 - Ricci e Scaringella firmano Una preziosa vittoria per i lucani : Tre punti preziosi in chiave salvezza per il Matera nel delicato confronto interno contro il Siracusa. Arrivati alla 13ª giornata del campionato di serie C girone C la classifica, soprattutto in coda, è ancora molto corta con i siciliani che rischiano di essere risucchiati in zona play-out dopo questo passo falso. In ogni caso il campionato è ancora lungo e la formazione allenata da Pazienza ha tutti i numeri per rialzarsi in fretta da questo ...

'Una serie di sfortUnati eventi' - il teaser della stagione finale firmata Netflix : La terza ed ultima stagione di Una serie di sfortunati eventi debutta sul catalogo on demand del colosso dello streaming a partire dal 1 gennaio 2019 in tutto il mondo.

Lucca Comics & Games - per i 40 anni di RanXerox Una RTX2080Ti di NVIDIA diventa un’opera firmata da Tanino Liberatore : Sappiamo bene che nel 2018 l’arte non ha più i confini di una tela o di una parete. Tra installazioni e performance l’arte valica ogni limite creando nuove possibilità e incontri inaspettati. È così che, ad esempio, il fumetto, considerato una delle dieci arti maggiori, incontra il videogioco, candidato da anni a diventare arte vera e pura. Dove, se non al Lucca Comics&Games, può avvenire la fusione di due mondi che spesso immaginiamo ...

Il primo vestito firmato da Una "intelligenza artificiale" : Se trovo cinque minuti oggi potrei comprare il mio primo abito realizzato da una intelligenza artificiale. Non sono un fanatico di tutto quello che fanno o dicono di poter fare i robot e i software dotati di intelligenza artificiale. Ma curioso sì. E la notizia di questa mattina è curiosa assai. In rete da qualche ora è disponibile una nuova collezione di vestiti, scarpe e accessori, realizzata seguendo le indicazioni di un ...