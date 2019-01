Secondo Nvidia sono stati venduti 4 milioni di headset VR per PC dalla loro introduzione

Secondo alcuni Benchmark l'Nvidia RTX 2060 sarebbe 30% più veloce della GTX 1060 : La nuova Nvidia GeForce RTX 2060 ha fatto la sua prima apparizione non ufficiale sul mercato ed i primi dati mostrano risultati ottimi.Come riporta Tom's Hardware, alcuni Benchmark di Final Fantasy XV mostrano come la RTX 2060 sia il 30% più veloce della GTX 1060 da 6GB. La RTX 2060 ha fatto segnare un punteggio di 2589 in 4K, per capirci la GTX 1060 segna 1985 punti, la GTX 1070 totalizza un punteggio di 2749 e infine la RTX 2070 arriva a ...