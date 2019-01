Scontro sui gilet gialli | Di Maio attacca la Francia

Scontro nel governo sui migranti. Salvini : 'Decido io'. Conte : 'Pronti ad accogliere 15 persone' : 'Le possibilità che qualcuno sbarchi in Italia sono pari a zero' aveva invece detto ieri il ministro dell'Interno in riferimento alle 49 persone a bordo di due navi delle Ong in mare davanti alle ...

Il pasticciaccio della refezione : a Napoli è Scontro sui panini a scuola : La polemica sulla refezione scolastica mancata per gli studenti di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando si infiamma e terrà banco a lungo. Il botta e risposta tra assessorato all'Istruzione e ...

E’ Scontro sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte? : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Sui migranti è Scontro nel Governo : Telefonata tra il capo del M5S e Conte: accogliere donne e bimbi della Sea Watch. Il leghista: basta ricatti

Questione ONG - Scontro di incoerenza sui social tra Salvini e Di Maio : Di Maio dice una cosa mentre Salvini una diversa, la Questione è quella delle ONG, scoppia l’incoerenza sui social e va più veloce della luce Il governo si spacca sui migranti. E questa volta lo scontro è frontale, anche se via social. Da una parte Luigi Di Maio (con Conte) e dall’altra Matteo Salvini. Proprio mentre il ministro dell’Interno deve far fronte agli attacchi della sinistra contro il suo dl Sicurezza, il vicepremier ...

Lo Scontro tra Giulia Grillo e l’Osservatorio malattie rare sui farmaci orfani e la legge di Bilancio : È uno scontro durissimo quello tra la ministra della Sanità, Giulia Grillo e l’Osservatorio delle malattie rare sulla legge di Bilancio e i cosiddetti farmaci orfani, medicine spesso costose ma necessarie alla prevenzione e al trattamento appunto delle malattie rare. farmaci che secondo l’Osservatorio sarebbero stati esclusi da un principio di tutela che era stato introdotto nella precedente legislatura, sotto il ...

J-ax chiede a Salvini di restituire i 49 milioni della Lega : Scontro sui social : Tra il noto rapper J-ax e il politico della Lega Matteo Salvini non è mai corso buon sangue, e sono molte le polemiche tra i due. Ma nelle ore scorse lo scontro si è acuito e il veleno è corso sui social con accesi botta e risposta tra i due protagonisti e i loro followers. L'ultimo scontro su Twitter L'ultima contesa tra i due è stata innescata da una dichiarazione di J-ax, al secolo Alessandro Aleotti, che in un'intervista al quotidiano ...

Scuola - Scontro sui progetti stoppati. Pd e Futura : «Il gender non esiste» - ma Fugatti insiste : ... sulla liberazione delle giovani americane da un destino segnato come casalinghe, , "Sognando Beckham" , donne e discriminazione nello sport, e "Il diritto di contare" , le donne e la scienza, ». «Ci ...

Elezioni Ordine degli avvocati - è Scontro sui 'signori del voto' : ... di confermare la sua candidatura; e quella del penalista Mario Papa, in passato presidente nazionale Aiga, che si dice 'meravigliato per il silenzio assordante delle grandi figure del mondo forense ...

Troppi regali di Natale per Maddox? Melissa Satta sbotta sui social : è Scontro sull’educazione del figlio di Boateng [FOTO] : Melissa Satta sui social risponde ad un commento sui regali ricevuti da Maddox per Natale, lo scontro tra l’ex Velina e l’utente è sull’educazione del figlio che la sarda ha avuto da Boateng Un tenero scatto di Natale in compagnia di Maddox compare tra gli ultimi post del profilo Instagram di Melissa Satta. Il figlio dell’ex Velina e del calciatore Kevin Prince Boateng (con cui Melissa sembra essere in crisi ...

Regeni - Scontro tra Parlamento egiziano e Ue sui diritti umani. Castaldo (M5s) : “Sono in difetto - collaborino per verità” : scontro tra il Parlamento egiziano e quello dell’Unione europea sul caso di Giulio Regeni. La risoluzione adottata giovedì 20 dicembre dall’assemblea di Bruxelles ha provocato la reazione del Cairo che, in una nota, ha attaccato parlando di “interferenze negli affari interni del Paese” e di un giudizio “parziale”. A loro ha replicato il vicepresidente Ue, nonché esponente M5s, Fabio Massimo Castaldo: “Da ...

Karina Cascella contro l’ ex tronista Rosa Perrotta : duro Scontro sui social : Karina Cascella e Rosa Perrotta si scontrano sui social senza esclusione di colpi: ma quale sarà il motivo che ha alimentato questo scontro? Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l’astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro scontro sui social e il motivo della lite è legato ai ritocchini estetici. Le due avevano già battibeccato ...