Prova auto lusso e fugge | caccia a banda

CES 2019 : alla fiera di Las Vegas i visitatori Provano la guida autonoma su BMW Vision iNEXT [GALLERY] : 1/17 ...

Trivellazioni nel Mar Ionio - Di Maio apProva. Ministero Ambiente : “Mai firmate autorizzazioni” : Il Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio ha autorizzato le Trivellazioni per la ricerca di petrolio nel Mar Ionio. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Iter obbligatorio, eredità del precedente governo".Continua a leggere

Teramo - centri sociali urlano contro Salvini. Provano fermare l'auto : Matteo Salvini visita Teramo e gli antagonisti rossi lo contestano ancora. Questa volta a mettere nel mirino il ministro degli Interni è stato un gruppo di una cinquantina di persone, manifestanti di Potere al popolo che hanno intonato un coro "Bella Ciao" mentre il titolare del Viminale si trovava a Teramo per sostenere i candidati della Lega alle Regionali. I manifestanti non si sono limitati soltanto a cantare la canzone die partigiani ma ...

Dai FiloBus ai FiloTIR : l'Italia Prova l'autostrada elettrica : Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo sguardo, il primo pensiero che passa per la testa è: 'tornano i FiloBus'. Sì, quei mezzi di trasporto persone che si attaccavano a ...

L'Eredità - altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai : "Ci hanno Provato in tutti i modi" : "Ci hanno provato in tutti i modi". altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai, accusati dai telespettatori sui social di "manovrare" L'Eredità. Nel mirino c'è la campionessa Francesca, che secondo i più maliziosi sarebbe favorita e sostenuta dal conduttore e spinta verso il succes

L'Eredità - altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai : 'Ci hanno Provato in tutti i modi' : 'Ci hanno provato in tutti i modi'. altra valanga di sospetti su Flavio Insinna e gli autori Rai , accusati dai telespettatori sui social di 'manovrare' L'Eredità . Nel mirino c'è la campionessa ...

Gioia Tauro. Autorità portuale apProva bilancio e Pot : ... approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2015, e nei successivi allegati al Documento di Economia e Finanza dedicati alle infrastrutture per gli anni 2016-2017-2018 . ...

Avviatore di Emergenza per Auto AUDEW : la nostra Prova : Un Avviatore di Emergenza per Auto è un accessorio che non dovrebbe mai mancare nel nostro bagagliaio, specialmente in vista del periodo invernale, ma sceglierne uno in maniera da avere una buona potenza ed un leggi di più...

Autonomie - il dossier in Cdm : altra Prova per governo giallo-verde : Il fascicolo partito nel 2017 con i referendum per Lombardia e Veneto: uno dei cavalli di battaglia storici della Lega che ora rischia di creare malumori tra gli alleati pentastellati. Conte: '...

Autonomie - il dossier al Cdm : altra Prova per governo giallo-verde : Il fascicolo partito nel 2017 con i referendum per Lombardia e Veneto: uno dei cavalli di battaglia storici della Lega che ora rischia di creare malumori tra gli alleati pentastellati. Conte: '...

La vita in diretta - la Rai chiama Casimiro Lieto - ex autore de La Prova del cuoco : La vita in diretta: grandi novità in arrivo nella trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Ma, se la novità piacerà al pubblico, piace di sicuro un po’ meno ai diretti interessati. E perché? Semplice… La vita in diretta condotta dalla Fialdini e Timperi non convince il pubblico e quindi gli ascolti sono bassini. Per questo, ai piani alti della Rai stanno tramando qualcosa di grosso. Giustamente la Rai punta a portare a casa ...

Ecotassa - La Camera apProva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312, i no 146, gli astenuti due. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di scudi unanime di ...

Ecotassa - La Camera apProva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312 e i no 146, mentre si è registrato un solo astenuto. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di ...

Ecotassa sulle auto : minimo 150 euro La maggioranza apProva - poi ci ripensa : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...