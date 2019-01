Milan vs Inter | si scatena un derby sul mercato!

Il Milan pensa al ritorno di Pato Inter su Robben : Eppur si muove. Milan e Inter sognano, tra ritorni d'eccezione e arrivi di qualità. I rossoneri pensano, e non è la prima volta che se ne parla, al rimpatrio di Pato, il presidente del Tianjin Quanjan,...

Lavorare al Milan - il club è alla ricerca di un International Digital Editor : Il Milan amplia il suo team di lavoro e ha aperto le ricerche per individuare ladue persone che ricopriranno il ruolo di International Digitale Editor che saranno inserite nel gruppo della Milan Media House. I candidati prescelti si occuperanno delle sezioni in spagnolo e portoghese. Lavorare al Milan – Compiti dell’International Digital Editor Chi sarà […] L'articolo Lavorare al Milan, il club è alla ricerca di un ...

Repubblica : Inter e Milan incatenate al Fair Play Finanziario : I problemi di Suning ed Elliott «Sospese tra la voglia di osare e i vincoli di regole stringenti». Si apre così il pezzo di Repubblica su Milan e Inter, due società costrette a convivere con l’ansia del Fair Play Finanziario. Suning ed Elliott, scrive il quotidiano romano, «hanno capitali e intenzione di investirli. Ma sbattono contro le regole imposte dall’Uefa. Da qualche tempo però non sono più le sole a lamentare il rischio che questo ...

Il calciomercato oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Ultrà ucciso a Milano - indagati i quattro tifosi del Napoli sotto interrogatorio : Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale,...

Scontri Milano - interrogati 4 tifosi del Napoli : Vengono ascoltati come persone informate sui fatti i 4 tifosi napoletani che si sono recati questa mattina in Questura per essere sentiti dai pm milanesi che indagano sugli Scontri che hanno preceduto ...

Il Trabzonspor paga 12 milioni al Milan per Sosa e Kucka dopo l'intervento Fifa : Juraj Kucka con la maglia del Milan. Getty In questo periodo il Milan è particolarmente attento ai conti: deve rispettare i vincoli imposti dall'Uefa e cercare di ridurre il passivo ai limiti ...

Inter-Milan per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Fifa vs Uefa - Boban : "Fair Play Finanziario va cambiato"/ Zorro attacca - "blocca crescita club Milan e Inter" : Boban , Fifa, attacca la Uefa: 'Fair Play Finanziario va cambiato, rischia di bloccare la crescita di club come Milan e Inter'. Il 'messaggio' a Ceferin

Supercoppa Juve-Milan - Kyenge chiede l’intervento di Salvini : “Il regolamento per assistere alla Supercoppa italiana del calcio discrimina le donne ed è doveroso per il governo e gli organismi sportivi non assecondare questa vergogna. Non capisco Salvini, non sono d’accordo con lui: oggi è al governo, è ministro dell’Interno e vicepremier, non basta dire ‘io alla partita non ci vado’, non abbiamo bisogno di spot, basta fare campagna elettorale. Non è che non ha delle ...