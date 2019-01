Lotito | vorrei stadio in posto raggiungibile ma ancora devo chiedere

romadailynews

(Di martedì 8 gennaio 2019) Roma – “Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il piu’ possibile la costruzione di stadi aperti h24 sette giorni su sette ed e’ quello che ho sempre detto io”. Claudio, presidente della Lazio, torna a parlare di. Lo fa in un audio trasmesso da Radio Radio.“La legge- continua- la conosco, l’ho scritta all’ottanta per cento, dopo qualcuno l’ha deturpata, tant’e’ vero che poi certi stadi sono stati fatti, no? Allora, e’ stata deturpata da qualcuno. E’ stato fatto un compromesso su una situazione che non ha prodotto. Quello per cui bisogna avere il coraggio e’ altro: negli altri Paesi per gli stadi chi e’ intervenuto? Sono intervenuti i governi che hanno messo i soldi”.Per“siccome in Italia i soldi non si possono mettere perche’ ...