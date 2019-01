Condò | ' Milan | quei tre acquisti di Leonardo non me li scorderei'

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia-Cremona per un pezzo di secondo posto - Milano-Trento rivincita della finale scudetto : Mentre la lotta per gli ultimi tre posti che valgono le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 14-17 febbraio) si fa sempre più aspra, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A offre diversi spunti: nella zona di testa c’è lo scontro Venezia-Cremona, al termine del quale una delle due lascerà il secondo posto, mentre nella zona salvezza Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia di punti fondamentali, così come Torino e Cantù. Va in ...

Pulizie Condomini a Milano : un servizio complesso da affidare alla migliore impresa : La complessità del settore delle Pulizie Condomini a Milano è notevole. Nel capoluogo lombardo i complessi Condominiali, infatti, sono particolarmente

Juve (in 10) secondo pari - Cr7 entra e segna il 2-2 Classifica Il Milan spreca e si salva (0-0) : Autorete di Djimsiti dopo due minuti, poi la doppietta di Zapata. In mezzo l’espulsione di Bentancour. Al 65’ Ronaldo entra e segna il gol del pareggio

Le migliori terrazze del 2018 secondo i milanesi : Osteria con Vista – Terrazza TriennaleOsteria con Vista – Terrazza TriennaleGUD – Il kiosko nel verde di City LifeGUD – Il kiosko nel verde di City LifeAsola | Cucina Sartoriale, Brian & Barry Building.Asola | Cucina Sartoriale, Brian & Barry Building.VIU Terrace – Hotel Viu MilanVIU Terrace – Hotel Viu MilanBar Bellini, Castadiva Resort, Blevio (Lago di Como)Bar Bellini, Castadiva Resort, Blevio (Lago di Como)Milano sta crescendo, ...

Milano è la città più bella del mondo in cui vivere? Secondo le giornaliste di Elle.it - sì : Qual è la città migliore in cui vivere ? Ognuno ha la sua personalissima risposta, parametri e metri di giudizio e , pre, giudizio. Davvero? Sì, davvero. Milano è grigia. Milano è brutta. A Milano si ...

Milano. La Claudio Abbado rilascerà diplomi accademici di secondo livello AFAM : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – con decreto direttoriale n. 3316 del 13/12/2018 – autorizza la Civica

Secondo il Sole 24 Ore - Milano è la città dove si vive meglio in Italia : Milano vince la 29 edizione della Qualità della vita dell'indagine annuale del Sole 24 Ore. La provincia si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli ...

Lodi - bambini stranieri esclusi da mensa scolastica. Il Tribunale di Milano : “Condotta discriminatoria del Comune” : A due mesi dal caso dell’esclusione dalla mensa di una scuola di Lodi di bambini stranieri, il Tribunale di Milano ha accertato la “condotta discriminatoria del Comune di Lodi” e ha ordinato di “modificare il ‘Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate’ in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda di accesso” alle stesse condizioni ...

Milano - secondo i consulenti dei pm Carlotta Benusiglio fu “strangolata e poi venne inscenato suicidio” : Fu strangolata “con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava” prima di simulare un suicidio lasciando “il corpo, ormai cadavere, sospeso all’albero”. È quanto viene riportato dai consulenti della Procura di Milano in una relazione, che indaga sulla morte di Carlotta Benusiglio, stilista ed ex modella 37enne, trovata impiccata a un albero il 31 maggio del 2016 nei giardini di Piazza Napoli ...

Giudice chiude asilo in condominio a Milano : vietato cantare per i bambini : La Corte di Appello di Milano ha disposto la chiusura di un asilo che si trova al primo piano di un condominio, perché "la destinazione dell'immobile ad uso asilo determina l'esercizio di un'attività che rientra tra quelle specificatamente vietate dal regolamento condominiale, essendo l'asilo una scuola ove si pratica notoriamente anche musica e canto". È quanto rendono noto Cinzia e Giuliana D'Alessandro, titolari della ...

Milano - l'interminabile fila al secondo Starbucks : Ha aperto i battenti da pochi giorni, e si registrano le inevitabili code nonostante il freddo. Erano in tanti in fila, domenica, fuori dal secondo Starbucks aperto a Milano, all'angolo fra Corso ...

Milan - Reina : “Devo accettare di fare il secondo per far crescere Gigio” : Milan Reina – Intervistato da Sky Sport, Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato del suo ruolo da sostituito di Gianluigi Donnarumma: “Sono sempre stato abituato a giocare titolare, quello di secondo è un ruolo che mi tocca accettare. Sono un professionista e do il meglio, anche per far crescere Gigio. È arrivato il momento […] L'articolo Milan, Reina: “Devo accettare di fare il secondo per far crescere Gigio” ...

Lazio - sconfitta indolore e secondo posto nel girone : Milan - adesso è tutto nelle tue mani [LE COMBINAZIONI E LE QUALIFICATE] : Dopo la Champions League sono andate in scena anche le partite di Europa League, è una giornata di verdetti per gli altri è stato tutto rimandato all’ultima giornata. Il 5^ turno ha regalato grande spettacolo ma sopratutto risultati a sorpresa, due le squadre italiane impegnate: la Lazio ed il Milan. sconfitta indolore per la squadra di Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste ha optato per il turnover, la testa infatti era rivolta ...

Milan - l’onestà di Cutrone : “Il secondo gol non è mio. Ho preso una botta - domenica…” : Patrick Cutrone è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Milan sul Dudelange nell’incontro valido per l’Europa League. Al termine del match, il classe ’98 si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Il secondo gol non è mio, non l’ho toccata. Per il resto è andata bene, peccato aver preso quei due gol lì, sono arrivati da due disattenzioni, ma questa vittoria ci aiuterà a ...